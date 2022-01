Dans le documentaire HBO Phoenix Rising, l’actrice américaine Evan Rachel Wood dénonce les violences que lui a fait subir Marilyn Manson. Elle y brise le silence sur un viol en public particulièrement traumatisant.

Des dizaines de témoignages racontant des violences physiques, conjugales et sexuelles. Depuis des mois maintenant, l’omerta autour des actions présumées de Brian Warner alias Marilyn Manson s’est fissurée, dressant au fil des prises de paroles un portrait terrifiant de l’artiste.

Parmi ces prises de paroles décisives, celle de l’actrice Evan Rachel Wood, ex-compagne de Marilyn Manson. Après avoir parlé des violences qu’elle avait subies sans nommer son agresseur, elle avait fini par accuser nominativement l’artiste dans en février 2021.

L’actrice Evan Rachel Wood devant le Sénat californien

Hier, à Sundance, c’est dans le documentaire HBO Phoenix Rising qu’elle a continué à raconter les abus qu’elle avait subis et son parcours vers la justice. Parmi ses accusations, l’une d’elles a particulièrement retenu l’attention de la presse tant son récit est violent : Marilyn Manson aurait violé l’actrice sur le tournage d’un de ses clips.

Un viol en public sur le tournage d’un clip

L’actrice explique que le chanteur l’aurait violée en 2007, sur le tournage du clip Heart-Shaped Glasses, avec ces mots :

« “Nous avions parlé d’une scène de sexe simulé. Mais quand les caméras tournaient, il a commencé à me pénétrer réellement”, explique l’actrice, connue pour ses rôles dans la série Westworld ou dans le film Thirteen. “Je n’avais jamais donné mon accord pour ça.” » Evan Rachel Wood, Phoenix Rising, cité par Le Parisien

Alors en relation avec Manson, Evan Rachel Wood était âgée de 19 ans. Marilyn Manson, lui, en avait 37. Elle poursuit :

« J’ai été contrainte à un acte sexuel commercial sous un faux prétexte […] J’ai été violée devant une caméra […] je peux dire que l’équipe était très embarrassée et que personne ne savait quoi faire »

Selon le documentaire, la jeune femme aurait ensuite été forcée par Manson d’assurer aux journalistes qu’il n’y avait pas eu de scène de sexe durant le tournage. Un récit horrifique, que l’actrice présente comme « le début de la violence qui n’a fait qu’augmenter » au cours de leur relation.

Selon Le Parisien et l’AFP, les représentants du chanteur n’auraient pas encore réagi à ces accusations.

Et alors qu’on espérait voir ce clip déjà retiré de YouTube après ces accusations, la réalité est bien plus cruelle : à l’heure actuelle, la vidéo incriminée est le premier résultat qui apparaît quand on tape Evan Rachel Wood dans la barre de recherche de la plateforme, quand bien même son nom n’y est aucunement mis en avant.

Crédit Photo : Evan Rachel Wood pour Self / Capture d’écran Youtube