TikTok s’enflamme pour cette robe de mariée virale à… 43€ (chez Shein, évidemment)

L’utilisatrice TikTok, Kiara Brockenbrough, a déniché sur Shein une robe de mariée vendue seulement 43€. De quoi donner des idées à plein de personnes qui refusent de claquer des milliers pour une pièce qu’elles ne reporteront sans doute jamais.

Décidément, le géant chinois de l’ultra fast-fashion n’épargne aucun secteur du marché textile. Outre les vêtements qui collent à des tendances de plus en plus rapprochées dans le temps pour la vie quotidienne, Shein propose aussi des tenues pour les grandes occasions, dont des robes de mariées. Cette mariée lambda, Kiara Brockenbrough alias @kiarabrk, vient de l’illustrer avec viralité sur TikTok.

Cette robe de mariée trouvée sur Shein engendre 1 million de vues

En effet, cette community manager de profession a posté le 18 mars 2022 une vidéo TikTok de ses essayages d’onéreuses robes de mariée, avant de révéler celle qu’elle avait finalement choisie : une tenue dénichée sur Shein à 47 dollars, soit environ 45€. Ce qui peut sembler particulièrement peu cher pour une telle occasion où beaucoup de mariées claquent des milliers.

La robe de mariée Love & Lemonade à 43€ qui enflamme TikTok. © Shein.

Comme une longue nuisette à traîne avec un profond décolleté en V devant, et un dos-nu vertigineux derrière, souligné de fronces sur les fesses, la pièce se compose à 100% de polyester. Et on peut encore trouver cette robe de la marque Love & Lemonade sur la partie française de l’eshop chinois à 43€.

Comment réussir un mariage à moins de 500€ ?

Alors forcément, la vidéo de Kiara Brockenbrough, où cette robe lui va comme un gant dépasse désormais le million de vues sur TikTok. La community manager a partagé d’autres détails à propos de son mariage sur le réseau social chinois, mais aussi YouTube et Instagram. Elle raconte avoir voulu dépenser le moins possible pour ce grand jour afin d’investir plutôt pour leur nouvelle vie à deux. Et on la comprend !

Au total, le couple n’aurait dépensé que 500 dollars pour leur mariage.

Trouver une telle robe à ce prix représente une sacrée aubaine économique aux yeux de potentielles clientes, mais elle pose tout de même des questions éthiques sur les conditions de sa fabrication, et même de son design. Surtout venant de la part de Shein, réputé pour ses pratiques néfastes pour l’humain et la planète. Mais ce sont des questions sur lesquelles peuvent davantage agir les acteurs de cette industries que les particuliers, a fortiori les plus précaires, qu’il serait contreproductif de culpabiliser.

D’autres alternatives existent tout de même pour s’habiller à moindre frais le jour de son mariage : demander autour de soi si un membre de sa famille ou une connaissance voudrait bien donner ou revendre sa robe, quitte à la faire retoucher. En louer une : je pense notamment aux sites 1robepour1soir.com. Ou, quitte à investir un peu, choisir un modèle qu’on se verrait bien reporter (en la raccourcissant et/ou en la teignant par exemple). Pièce qu’on peut également dénicher sur des sites de seconde main, et donc à l’empreinte carbone bien moindre que si on l’avait achetée de première main. D’ailleurs, on y trouve même de plus en plus de Shein…

Crédit photo de Une : Shein / Capture d’écran YouTube de Kiara KJB