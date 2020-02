5 conseils pour survivre jusqu’au printemps

Alors que le mois de février est déjà bien entamé, le printemps semble pourtant encore lointain…

La galette des Rois est passée, la Chandeleur aussi, la Saint Valentin te déprime et tu penses n’avoir aucune raison de vivre avec cette météo morose ?

Je compatis, je suis moi aussi dans ce cas-là. Mais j’ai tout de même quelques conseils à t’apporter pour t’aider à tenir le coup jusqu’au mois d’avril !

Profite des rares rayons de soleil

Je sais qu’il fait un temps de merde en ce moment, mais malgré tout les journées rallongent et il fait jour de plus en plus tard.

Dès que le soleil pointe le bout de son nez, je te conseille donc de sortir te balader un peu pour profiter de la luminosité. À long terme, ça te permettra de retrouver un peu le moral !

Sache par ailleurs qu’il suffit d’exposer ses avants-bras au soleil pendant une vingtaine de minute par jour pour remplir ton stock de vitamine D nécessaire au quotidien.

Si ça n’est pas possible pour toi parce que tu es en cours toute la journée, tu peux aussi demander à ton médecin de te prescrire de la vitamine D sous forme d’ampoules pour combler tes carences en soleil !

Dans tous les cas, évite de t’enfermer sous la couette 7 jours sur 7 (même si je sais que c’est tentant). Le soleil est ton ami, alors autant profiter de ses rares présences !

Fais plaisir à ton estomac pour garder le moral

La bouffe, c’est la base de tout.

Perso, quand je me sens déprimée, il n’y a rien de tel qu’un bon burger ou une pâtisserie pour me remonter le moral.

Mon deuxième conseil serait donc : DE MANGER. De préférence, des choses bonnes.

Kiffe la raclette entre potes, le pain au chocolat du matin, les bons cookies du goûter… Crois-moi, tu auras bien le temps de récupérer ton beach body d’ici le mois de juin.

D’ailleurs, dis-toi qu’une fois qu’il fera chaud, tu auras sans doute moins envie de t’empiffrer de gros burgers ou de tartiflette. Alors profite pendant que tu le peux encore !

Profite de l’hiver pour faire ce que tu ne fais pas en été

Ça m’amène d’ailleurs à mon troisième conseil : profite du temps de merde pour faire des choses que tu ne fais pas en été !

Il peut s’agir de choses simples comme aller au ciné (peu agréable quand il fait 35°C), dormir jusqu’à midi, sortir tes meilleurs styles avec ton gros pull préféré…

Ou encore des choses plus chiantes que tu auras sans doute peu envie de gérer quand tu pourras traîner au parc ou à la plage avec tes potes à la place : prendre rendez-vous chez le dentiste, gérer tes problèmes administratifs…

En ce moment, le temps est nul du cul, donc tu n’as aucune excuse pour repousser ces tâches parce que « Untel t’invite à boire un coup en terrasse » ou que « Unetelle a besoin de compagnie dans sa piscine ».

Sans compter la fierté que tu ressentiras après tant de productivité !

Remets-toi au sport pour rester en forme

Le Nouvel-An est déjà bien loin, et avec lui les bonnes résolutions que tu avais sans doute prises… pour deux semaines.

Allez, il est temps de te remettre en mouvement ! Retourne à la piscine, au yoga, donne-toi des challenges pour retrouver la forme.

N’y réfléchis pas trop pour ne pas te décourager : lance-toi !

Effectuer du sport régulièrement est connu pour aider à ne pas déprimer. Tu fais donc du bien à ton corps en même temps qu’à ton moral, et c’est finalement tout ce dont tu as besoin pour tenir jusqu’au printemps !

Ça te permettra par ailleurs de compenser les raclettes…

Achète des jolies tenues pour le printemps

Mon dernier conseil, c’est de préparer l’arrivée des beaux jours en t’achetant de nouvelles tenues !

Les collection printemps-été sont déjà sorties dans les magasins, alors si tu n’en peux plus de porter des pulls, va faire un tour en boutique !

Ça te permettra de te projeter dans le temps et de rendre cette fin d’hiver moins insupportable. En tout cas moi ça m’aide !

Si tu préfères la jouer minimaliste et ne pas acheter de nouvelles choses, tu peux toujours trier ta garde-robe actuelle.

Souvent, en hiver, j’oublie mes tenues d’été alors ça me fait du bien de fouiller à nouveau dans mes débardeurs et mes robes, et d’imaginer les tenues que je pourrai porter quand il fera beau !

Avec tout ça, tu verras que la fin d’hiver passera si vite que tu n’auras même pas le temps d’y penser !

Et toi, c’est quoi tes astuces pour survivre jusqu’au printemps ?

