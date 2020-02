Donne le nom de ton ex à un cafard pour la Saint Valentin !

Message spécial pour toutes les célibataires au bord de la déprime en cette veille de Saint Valentin !

Es-tu en train de torturer une poupée vaudou à l’effigie de ton ex en espérant qu’il se torde de douleur ?

Es-tu postée à la fenêtre de chez toi ou en terrasse d’un café, prête à lancer des projectiles sur tous les couples qui auraient l’audace de passer devant toi ?

Ou, PIRE, es-tu en train de composer un message dans lequel tu supplies ton ex de te reprendre ? (tentative qui, tu le sais, est vouée à l’échec et que tu risques de regretter quand il t’aura lâché un « vu »)

STOP ! Je comprends ces émotions négatives qui te traversent… Mais pour évacuer toutes tes mauvaises vibes, j’ai une autre solution pour toi, bien plus fun, et pour la bonne cause en plus !

Mieux que la vengeance ou la tentative de reconquête, je t’invite plutôt à renommer un cafard avec le prénom de ton ex.

C’est ce que propose le centre de conservation Hemsley, en Angleterre :

Is your ex a bit of a pest? Fancy naming a cockroach after them this Valentine's day? Look no further! https://t.co/HsnmpPvioZ #valentinescockroach pic.twitter.com/xBosdIRgYS

— HCC (@HemsleyCC) January 20, 2020