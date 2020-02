7 appareils à raclette pour fêter dignement la saison du fromage fondu

L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici

— Publié le 8 novembre 2019

Tu l’entends, le doux bruit de la raclette qui se fait un peu plus important chaque jour ?

Moi oui en tout cas (d’ailleurs j’en mange une ce soir, sois pas jali-jaloux), c’est pourquoi je t’ai sélectionné 7 appareils à raclette, dont certains en promo, au cas où tu te trouverais fort dépourvue quand la bise sera venue.

Des appareils à raclette pour deux personnes

Pour les gens qui vivent seuls ou à deux en appartement et qui n’ont pas franchement la place pour un appareil à raclette pour 12 personnes, voici des appareils pour 2 personnes qui permettent de gagner de la place sans sacrifier le plaisir.

Il en existe des pas chers du tout, comme celui des marques Essentiel B ou encore Proline. D’ailleurs, si tu en as plusieurs, tu peux les connecter entre eux !

Appareil à raclette 2 personnes, Essentiel B, 19,99€

Appareil à raclette RACPARTY 2 personnes, Proline, 19,99€

Pour un côté un peu plus design mais plus onéreux, j’aime bien l’appareil de la marque Lagrange.

Appareil à raclette transparent 2 personnes, Lagrange, 44,99€

Si tu veux la jouer plus écolo, le site de l’Avant-Gardiste propose des sets de raclette à la bougie pour deux personnes. Et en plus, ils sont trop chou.

Set de raclette à la bougie pour 2 personnes, L’Avant-Gardiste, 24,95€

Des appareils à raclette 2-en-1

Avoir un appareil à raclette c’est bien, mais avoir un appareil à raclette 2-en-1, c’est mieux !

Imagine le bonheur : un appareil à raclette qui fait aussi appareil à crêpes. Que demander de plus, sérieusement ? Noël approche, je dis ça, je dis rien.

Appareil à raclette et mini crêpes, Livoo, 39,99€

Si ta vie c’est « fromage all the way », l’appareil suivant devrait te plaire… En plus de l’emplacement pour poêlons à raclette, il comporte un bol pour la fondue, ainsi qu’un grill pour y mettre tes légumes.

On vit vraiment à une belle époque.

Appareil à raclette, fondue et grill, Livoo, 59,99€ 40,99€

Un appareil à raclette traditionnel

Si tu as un budget un peu plus important, tu pourras te la péter avec cet appareil à raclette à l’ancienne sur lequel tu peux fixer un bloc de fromage et le racler au fur et à mesure qu’il fond.

Perso, c’est moi qui fonds pour cette invention qui comporte d’ailleurs un petit grill elle aussi.

Appareil à raclette traditionnel, 99,99€ 69,99€

Bordel, j’ai hâte d’être ce soir. Et toi, c’est quand ta prochaine raclette ?

