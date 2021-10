Suivez Madmoizelle sur l’application Google News (Actualités) !

Comment suivre Madmoizelle sur Google Actualités et retrouver tous les jours votre actualité préférée dans l’app ou sur le site ? Rien de plus simple ! On vous explique tout.

Sur Google Actualités, comme sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre vos médias favoris. Et il se trouve qu’on est dessus ! Et qu’on est votre média favori ! Bref, les planètes sont alignées. On vous explique comment nous trouver sur Google Actualités et nous donner de la ce-for.

Google Actualités sur le Web, iOS et Android

Google Actualités permet de suivre l’actualité des médias depuis l’application officielle ou simplement depuis votre navigateur Web. Ainsi, vous serez au courant de toutes les actualités, du dernier documentaire sur Britney à la prochaine recette de citrouille pour Halloween.

Télécharger Google Actualités sur iOS

Télécharger Google Actualités sur Android

Google Actualités, c’est disponible sur votre navigateur et également sur iOS et Android. Si vous voulez y suivre Madmoizelle, il vous suffit de télécharger l’application Google Actualités.

Suivez Madmoizelle sur Google Actualités

Pour trouver Madmoizelle sur Google Actualités, il suffit de suivre le lien ci-dessous :

Retrouver Madmoizelle sur Google Actualités

Une fois que vous avez chargé la page, il suffit de cliquer « Ajouter aux Favoris » pour ne rien rater. La procédure est la même sur smartphone : vous n’avez besoin que de cliquer sur l’étoile pour qu’elle devienne bleue !

Créez des raccourcis sur votre iPhone

Sur un iPhone, vous pouvez créer des raccourcis Siri pour accéder plus facilement à la page souhaitée. Il suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite de l’écran sur l’application, puis sur « Ajouter à Siri ».

Il vous suffit ensuite de choisir un mot-clé, qui une fois prononcé, ouvrira la page d’actualités Madmoizelle.

Et voilà, vous avez tous les éléments pour nous suivre sur Google Actualités et ne rien rater de Madmoizelle !

À lire aussi : Panne de Facebook, WhatsApp et Instagram : comment Mark Zuckerberg a vécu son pire lundi

Crédit photo : Obi Onyeador, Unsplash