Stromae annonce ENFIN un nouvel album ! En voici le titre et la date de sortie

« Multitude » sort le 4 mars 2022 ! La précommande est lancée et les premières dates de tournée sont annoncées 😱https://t.co/1oWrzu95V7



——



« Multitude » is coming out on March 4, 2022! Pre-orders are launched and the first tour dates have been announced 😱 pic.twitter.com/P45xqL5EaJ