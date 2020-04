3 mystérieuses séries Netflix qui méritent d’être plus connues

Parfois, il est difficile de trouver son chemin dans le labyrinthe sans fin des contenus, originaux ou non, de Netflix.

Il est donc possible de scroller pendant de longues minutes sans savoir vers quoi se diriger, tant les possibilités sont nombreuses.

Il est aussi possible d’être confronté à la sensation strictement inverse : celle d’avoir déjà tout vu.

Sensation que j’éprouve régulièrement.

Toutefois, il existe des contenus un peu « oubliés » des discussions entre potes ou des médias, des séries qui ne créent pas l’émulation dès leur sortie, mais qui valent pourtant le coup.

Voilà 3 séries sur fond de thriller, qui mériteraient d’être bien plus connues.

When Heroes Fly, sur Netflix

Cette séries israélienne a remporté tous les suffrages lors de la première édition du festival Canneséries.

Ovationnée par le public et le jury pendant la projection, l’équipe du film était notamment repartie avec le trophée de Meilleure série.

Pour ma part, je trouvais la récompense largement méritée, tant le produit entier marche sur le fil de la tension.

Le début de When Heroes Fly t’embarque directement au cœur d’une mission des Forces Spéciales israéliennes.

Quelques « feu à volonté » et des hommes morts, leurs corps ravagés, plus tard, j’ai réalisé la violence de ce à quoi j’allais assister.

Et puis, tout s’est calmé. Car il est surtout question d’amour dans When Heroes Fly…

L’intrigue nous transporte onze ans après les événements du début.

Quatre amis, des vétérans de guerre, vaquent à leurs occupations respectives. L’un d’entre ne parvient pas à faire le deuil de sa copine, supposément morte dans un accident de voiture.

Mais est-elle vraiment décédée ?

Après avoir aperçu son visage sur une photographie d’un journal colombien, l’un des vétérans se lance dans une enquête qui devrait bouleverser la vie de ces anciens soldats…

The Valhalla Murders, sur Netflix

Tout droit venue d’Islande, la série créée par Ottar Nordfjord est addictive.

Au départ peu convaincue par le synopsis, j’avoue m’être finalement laissé prendre au jeu plutôt rapidement, dévorant les huit épisodes en seulement quelques heures.

Et pour cause, The Valhalla Murders développe son intrigue dans des contrées glacées et mystérieuses où la sauvagerie d’un serial killer fait rage.

En effet, la série s’intéresse à un policier d’Oslo au lourd passé retourne dans son Islande natale pour aider une inspectrice dévouée à traquer l’auteur d’une série de crimes liés à une photo.

De prime abord un peu austère, la série devient très vite passionnante.

Je te conseille vraiment de lui laisser une chance.

Dirty John, sur Netflix

Écrite et créée par Alexandra Cunningham, cette série américaine est l’adaptation d’un podcast du même nom. Elle retrace des faits divers qui ont défrayé la chronique et sont censés te filer la chair de poule.

Portée par Eric Bana et Connie Britton, l’histoire porte sur une femme prénommée Debra qui tombe amoureuse d’un certain John et finit par l’épouser…

Mais est-elle certaine de bien connaître bien son mari ? Rien n’est moins sûr.

S’il déploie tous les attributs de l’homme idéal, est-il ne serait-ce que la moitié de ce qu’il prétend être ?

Inquiètes pour leur mère, Terra et Veronica vont enquêter sur la vraie identité de cet étranger qui s’est tapé l’incruste dans leur quotidien

J’ai trouvé Dirty John assez malhabile, mais elle vaut tout de même le coup pour son récit, complètement abracadabrantesque.

De toute manière, j’ai une espèce de passion étrange pour les histoires de mythomanes patentés, qui me pousse à parler de Jean-Claude Romand sans cesse.

ANYWAY douce lectrice, te voilà en possession de 3 séries bien mystérieuses à mater pour occuper tes journées en confinement.

Et toi, as-tu dans tes carnets quelques séries mystérieuses et méconnues que tu aimerais partager ?

N’hésite pas à les ajouter en commentaires.

