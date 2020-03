À quels jeux de société jouer pendant le confinement ?

L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici En cette période de confinement, il est probable que le délais de livraison de tes achats soit rallongé. N’hésite pas à le consulter dans les fiches produits !

Suis-je déprimée par la situation actuelle, l’épidémie de coronavirus, le confinement ? Tout à fait.

Suis-je hyper heureuse à l’idée de pouvoir jouer à des jeux de société par milliers pour tuer le temps ? Complètement !

Si toi aussi tu as envie de jouer mais que tu veux sortir un peu des classiques Uno, Monopoly, Bonne paye et Président, Philou et moi t’avons concocté une sélection de nos jeux favoris !

Tu trouveras dans cet article des jeux pour jouer à deux et plus, mais aussi des idées de jeux juste en duo !

Sélection de jeux de société à jouer à deux et plus

Si tu es confinée avec ta famille ou tes colocs, il te faudra des jeux à jouer en groupe, la sélection qui suit est donc pour toi !

Le jeu de Tock

J’ai découvert le jeu de Tock il y a quelques mois et je l’ai acheté aussitôt tellement j’y suis accro ! Le jeu de Tock est un jeu en bois, très beau à regarder et agréable à jouer.

Il se joue à partir de 2 et jusqu’à 6 joueurs et joueuses, en équipe ou en solo, et s’apparente à un jeu de petits chevaux amélioré, avec un jeu de cartes en supplément.

Chaque joueur dispose de 4 pions de sa couleur et a un but, les faire traverser tout le plateau pour qu’ils rentrent dans leur maison. Les cartes permettent d’avancer, de reculer, de déplacer des pions, d’handicaper son adversaire ou d’aider son coéquipier.

D’apparence très simple, ce jeu s’avère de plus en plus subtil au fur et à mesure des parties, je te le recommande à 100% !

Jeu de Tock, 42€ sur Amazon

Le Code names, version mots ou images

Si tu as l’habitude de te faire des petites sessions jeu de société, tu as dû entendre parler du Code Names ces derniers mois.

C’est un jeu d’association très facile à mettre en place qui se joue de 2 à 8 joueurs et joueuses, dont les règles sont très simples à expliquer.

Les joueurs et joueuses devront tour à tour faire deviner à leurs coéquipiers un ensemble de mots qui leur sont attribués via une carte de code (voir image ci-dessous) et qui sont mélangés avec d’autres mots.

Code Names (mots), 17,90€ sur Amazon, et 14,39€ sur Cultura

Une seule règle : à chaque manche la personne qui fait deviner ne peut donner qu’un seul indice, suivi d’un chiffre correspondant au nombre de mots à trouver.

Le Code Names images fonctionne exactement de la même manière, mais au lieu d’avoir des mots à faire deviner, il s’agit d’images ! Ce qui rend les interprétations encore plus intéressantes.

Il est même possible de mélanger les deux jeux, en alternant dans la grille un mot et une image !

Code Names (images), 17,90€ sur Amazon

Le Dixit, le jeu pour s’évader dans ton imagination

Le Dixit fait partie de mes incontournables depuis plusieurs années déjà. C’est un jeu magnifiquement illustré qui fait parler l’imagination et permet de sonder un peu l’univers fantaisiste de ses proches.

Le jeu a eu tellement de succès qu’il a généré plusieurs extensions de cartes illustrées.

Le but est simple, deviner et faire deviner les cartes en faisant marcher son imagination et son interprétation, en trouvant un juste milieu entre description trop simple ou complètement lunaire !



Dixit, 23,99 sur Amazon

Medieval Academy, stratégies et addiction garanties

Mon chouchou lors de soirées jeux avec mes potes, Medieval Academy se joue en 6 manches, de 2 à 5 joueurs et joueuses qui incarnent des écuyers dans un univers chevaleresque.

En se constituant en premier lieu un deck de cartes pour chaque manche, chaque personne tente de gagner le plus de points, tout en essayant de ne pas prendre de mauvais point.

C’est un jeu pour toute la famille, assez rapide, dans lequel il va falloir faire BEAUCOUP de choix, avec une stratégie qui s’affine au fur et à mesure des parties.

Le jeu est très riche, avec des variantes sur chaque partie du plateau qui se combinent à l’envie, et en même temps très simple à expliquer et à appréhender !

Medieval Academy, à partir de 39,95€ sur Amazon

Le Risk, entre guerre et stratégie

Par Philou

J’ai découvert le Risk lors d’une soirée chill avec des Eramus en Autriche et si j’ai d’abord paniqué en voyant le plateau de jeu et les innombrables pions (« c’est quoi ce jeu hyper compliqué de nerds total ??? »), je me suis ensuite surprise à ne plus pouvoir me décoller de la table tant j’étais à fond dedans (« rien à foutre qu’il soit deux heures du mat’, on ne va pas se coucher tant qu’on a pas fini, je vous préviens »).

Il s’agit d’un jeu de guerre et de stratégie où chaque joueur se retrouve à la tête d’une armée et se doit de réussir une mission (inconnue des autres) tirée au sort en début de partie.

Le but est donc de défoncer ses ennemis, faire avancer ses soldats pour conquérir de nouveaux territoires et remporter la partie.

Même si les règles peuvent paraître, aux premiers abords, un peu compliquées, le jeu est en réalité très simple à comprendre.

En fin stratège (et mauvaise perdante aux jeux de société) que je suis, je me suis immédiatement laissée embarquer dans ce jeu fascinant développant des combines dignes de Little Finger dans Game of Thrones.

En parlant de ça, j’ai appris qu’il existait un Risk version Game of Thrones, et je ne te cache pas que mon désir de l’acquérir est incontrôlable grand…

Risk – 29,99€

Bang !, confrontations en plein Western

Par Philou

Le Bang ! est l’un des jeux de société que j’ai le plus saigné avec mes cousins quand j’étais petite.

Ce jeu t’amène dans l’univers impitoyable du Far West où tu dois incarner un shérif, un hors-la-loi ou un renégat pour des affrontements sans merci !

Chaque rôle a ses propres objectifs et ses conditions de victoire : le shérif doit survivre, les hors-la-loi doivent tenter de l’éliminer, tandis que le renégat doit vaincre tout le monde.

En plus de sa carte « rôle » chaque joueur reçoit une carte personnage lui inquiétant son nom, ses points de vie et ses skills spéciaux pour affronter ses ennemis lors des confrontations.

J’ai vraiment adoré passer des heures à jouer à ce jeu et rien que de t’en parler, je meurs d’envie de refaire une partie avec mes cousins.

Bang ! – 13,99€

Blanc-Manger Coco, pour les fans d’humour indécent

Par Philou

Le Blanc-Manger Coco est l’un de mes jeux de société préférés de la vie. La raison ? J’adore rire.

Et durant les parties de Blanc-Manger Coco, je ne compte même plus les fous rires que je me prends.

Je pense que je n’ai même plus besoin de te présenter ce jeu complètement zinzin et hilarant mais si tu as besoin d’une piqûre de rappel, voici les règles.

Chaque joueur détient 11 cartes blanches et doit compléter une carte bleue qui contient une phrase à trous. L’objectif est bien sûr de créer la phrase la plus drôle possible.

Dans ce jeu, délicatesse et politiquement correct ne sont pas de la partie, c’est aussi trash qu’indécent mais c’est ce qui rend ce jeu si drôle.

En ce moment, Blanc-Manger Coco est disponible en ligne gratuitement ! Mais si je ne peux que te conseiller de faire l’acquisition de la version physique du jeu pour pouvoir y jouer dans la vraie vie (pas virtuelle quoi) et te marrer sans la barrière de l’écran.

Perso, j’ai même acheter les extensions…

Blanc-Manger Coco – 26,90€

Les Loups-Garous de Thiercelieux, l’incontournable

Par Philou

Plus communément connu sous le simple nom du Loup Garou, ce jeu est à mes yeux l’un des classiques du jeu de société.

J’ai l’impression qu’il existe depuis la nuit des temps (alors qu’il n’a QUE presque 20 ans, lol), mais pour moi, il n’a pas pris une ride !

Je suis toujours aussi heureuse de faire une partie même si la dernière commence à dater !

Voilà pourquoi ce jeu est un must-have en 2020 !

Si tu ne connais pas, tu vas kiffer, crois-moi. Si tu as déjà poncé le jeu comme moi, en refaire des parties sera pour toi une véritable madeleine de Proust.

D’ailleurs, dis-moi, t’es plutôt loup-garou, villageoise, sorcière ou cupidon ?

Les Loups-Garous de Thiercelieux – 9,99€

Sélection de jeux de société à jouer en duo

Trouver des jeux de plateau agréables à jouer en duo, ce n’est pas évident ! Mais j’ai quand même essayé de t’en dégoter quelques uns.

Yutakâ, le jeu de stratégie en face-à-face

J’ai une attache sentimentale au jeu Yutakâ, puisque c’est le premier jeu auquel j’ai joué avec mon mec au tout début de notre histoire. Depuis, nous l’avons acheté, et nous ne nous lassons jamais !

Yutakâ est un jeu de stratégie qui se joue uniquement à deux.

5 îles sont postées devant les deux joueurs et joueuses et l’objectif sera de les explorer en posant des cartes, tout en veillant à finir majoritaire sur chaque île à la fin du jeu pour récolter un maximum de points.

Deux modes de jeux sont possibles, l’un est plus tactique et compliqué que l’autre, selon les humeurs de chacun !

Yutakâ, à partir de 28,90€ sur Amazon

Code Names duo

Je te présentais plus haut le Code Names (oui, je suis accro à ce jeu), et bien il existe aussi dans une version adapté pour jouer en duo !

Dans ce mode de jeu à deux, le Code Names se joue en mode coopératif, avec un nombre de mots à deviner dans un temps imparti. Et pour tout le reste, c’est exactement le même principe !



Code Names duo, 19,99€ sur Amazon

Des puzzles

Figure toi que depuis peu, je me suis mise au puzzle, et c’est FOU comme ça me fait du bien ! Seule, je ne tiendrais pas deux secondes, mais à deux, quel plaisir !

Ça peut paraître stupide mais je trouve qu’assembler des petites pièces qui finissent par former un tout dont on voit la progression pas à pas, c’est extrêmement jouissif, voire carrément apaisant.

Pour moi le puzzle est un peu similaire au coloriage, il permet de se concentrer sur une tâche tout en faisant marcher le ciboulot, j’adore !

Pour commencer sans se dégoûter, je trouve que les 1000 pièces sont parfaits, en voici deux qui pourraient te plaire :

Puzzle Disney 100 pièces, 19,89€

Puzzle Harry Potter 1000 pièces, 19,89€

Si tu préfères les beaux paysages pour te sortir de tes quatre murs, en voici un, un peu plus complexe !

Puzzle Lac des Chéserys, 1500 pièces, 26,69€

Alors, est-ce que l’un de ces jeux t’a tenté ?

À lire aussi : Les meilleures huiles essentielles pour rester détendue même confinée