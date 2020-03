Les meilleures huiles essentielles pour rester détendue même confinée

Je ne sais pas toi, mais moi, depuis que je ne sais pas quand j’aurai la possibilité à nouveau de sortir de chez moi, il m’arrive de me sentir vraiment oppressée par mon logement.

Petit, pas toujours très lumineux, un peu en bordel, on ne peut pas dire qu’il soit très propice au confinement, ce qui lui confère un côté plutôt anxiogène à la longue.

Et puis j’ai découvert qu’y diffuser des huiles essentielles de temps en temps la journée me permettait d’être plus détendue et de limiter cette impression de suffocation.

Voici celles que je te conseille !

L’huile essentielle de Lavande Fine, apaisante et anti-stress

Sans doute la plus connue des huiles essentielles anti-stress, celle de Lavande Fine (aussi appelée « Lavande Vraie ») est celle que je diffuse dans ma chambre avant d’aller me coucher.

Elle possède des propriétés relaxantes et sédatives qui peuvent être très efficaces en cas d’insomnie ou de stress très intense.

Attention à ne pas la confondre avec la Lavande Aspic dont les vertus sont très différentes et concernent davantage les infections respiratoires et les piqûres d’insectes.

Huile essentielle bio de lavande fine, Nature et Découvertes, 13,95€

Je conseille également le complexe « Sommeil Tranquille » de la marque You&Oil que j’ai utilisé pendant très longtemps et qui en contient.

Il est conçu pour pouvoir être appliqué à même la peau sans risque (grâce à sa base d’huile d’amande douce), notamment en friction sur le plexus solaire et sous les pieds. Je l’adore !

Complexe sommeil tranquille, You&Oil, 9,90€

L’huile essentielle d’Ylang-Ylang, rééquilibrante et relaxante

Si tu ne connais pas encore l’Ylang-Ylang, il faut ABSOLUMENT que tu t’en procures. C’est vraiment l’une des huiles essentielles que je préfère.

Son odeur très chaude et sensuelle, presque vanillée, permet de réduire l’agitation et les baisses de moral (elle a aussi des effets aphrodisiaques, au cas où ça t’intéresse).

Elle est d’ailleurs souvent utilisée dans les produits capillaire pour son action stimulante et rééquilibrante.

Je te la conseille en diffuseur d’huiles essentielle ou diluée dans une huile végétale neutre comme celle d’amande douce !

Huile essentielle d’Ylang-Ylang bio, Naturactive, 4,40€

Huile d’amande douce bio, Natessance, 3,70€

L’huile essentielle de camomille, calmante

La camomille est un ingrédient que l’on trouve bien souvent dans les infusions et tisanes censées aider à dormir. Mais son huile essentielle peut être utilisée pour les mêmes vertus !

Puissamment relaxante, calmante, elle agit très efficacement sur le système nerveux en cas de grosse anxiété ou d’incapacité à dormir.

Par contre, je préfère te prévenir, celle-ci est souvent plus onéreuse que les huiles essentielles ci-dessus ! Je te conseille de l’utiliser davantage en application cutanée (toujours diluée dans une huile végétale) qu’en diffusion.

Huile essentielle de camomille, Pranarôm, 15,86€

D’ailleurs, si tu n’arrives pas à choisir entre les trois huiles essentielles ci-dessus, voici un complexe à appliquer sur la peau qui les réunit les trois en un seul produit au prix abordable (et bio, of course) !

Solution « anti-stress », La Nouvelle Botanique, 11,50€

L’huile essentielle de mandarine contre le stress et la nervosité

En cette période de confinement, réduire le stress peut relever de l’impossible, surtout si tu étudies ou que tu travailles à la maison !

L’huile essentielle de mandarine peut t’être utile pour calmer cette nervosité et retrouver un peu de sérénité. Et en plus, elle sent très bon !

Principalement en diffusion dans l’air, mais aussi ajoutée en très petite quantité dans une tisane, c’est un excellent relaxant.

Huile essentielle de mandarine, Nature et Découvertes, 11,95€

Sélection de diffuseurs d’huiles essentielles

Si tu ne possèdes pas encore de diffuseur d’huiles essentielles, ça peut être l’occasion de t’en offrir un ! En voici quelques uns que je trouve très jolis comme éléments de déco.

Diffuseur d’huiles essentielles, Elo, 37€

Diffuseur d’huiles essentielles cerf, Lilou, 18,90€

Diffuseur d’huiles essentielles, Boopi, 36,90€

Avec tout ça, tu devrais réussir à te détendre un peu pendant ce confinement qui est parfois difficile à vivre !

N’hésite pas à me parler en commentaire des techniques que tu utilises pour te détendre (surtout maintenant que tu ne peux plus sortir), qu’elles impliquent des huiles essentielles ou non !

À lire aussi : Tente la cure de sébum, l’astuce beauté compatible avec le confinement !