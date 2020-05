Faire une brioche maison n’a jamais été aussi facile qu’avec cette recette !

Pendant le confinement, tout le monde s’est découvert grand chef : même mon pote qui considère avoir cuisiné quand il a coupé des tomates et ajouté du thon s’est mis à faire de la brioche.

Mon sixième sens culinaire mis en alerte par cette recrudescence de photos de nourriture sur mes feeds Instagram et Facebook a décidé de se pencher sur la question épineuse de la fameuse brioche dont tout le monde parle.

Faire une brioche facilement chez soi

Oui, il est désormais possible de faire de la brioche chez soi, et ceci sans être dotée de machine à pétrir. Une galère sans nom me direz-vous ?

Loin de là, répondrai-je. Même si la principale qualité dont vous devrez être dotée (à part celle de posséder un four) est LA PATIENCE.

Venons-en au fait. La fameuse recette qui a fait brûler l’Internet (en tout cas, le cerveau de bon nombre de mes amis) est celle-ci.

Mais comme l’idée c’est de vous donner des petit tips géniaux pour réussir cette épreuve à coup sûr, restez donc ici !

Les ingrédients de ta recette facile de brioche maison

Pour 6 personnes (attention, les quantités sont vraiment énormes et je te conseille vraiment de les diviser si vous n’êtes pas 6. Oui, même si vous êtes 2 gros gourmands – ça sent le vécu…) :

1 kg de farine

230 gr de sucre en poudre

150 gr de beurre

50 gr de levure de boulanger (si tu peines à trouver de la levure de boulanger dans les magasins tu peux en demander à ton boulanger !)

3 œufs

25 cl de lait

3 cuillères à soupe de crème fraîche (type Isigny mais même la Monoprix qui traîne c’est ok tkt)

2 cuillères à soupe d’eau de vie (cela est facultatif et tout alcool parfumé est le bienvenu (non, pas ton reste de vodka de fin de soirée. Mais un rhum ou un armagnac peut faire du très bon travail ici)

2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger (si tu le souhaites)

1 cuillère à café de sel fin

1 gousse de vanille (ou 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille liquide)

1 jaune d’œuf (pour la dorure)

Le déroulement de la recette de brioche maison

L’idéal est de commencer à faire ta brioche la veille pour le lendemain : pour qu’elle ait le temps de reposer correctement.

1. Dans une casserole, fais tiédir le lait avec la gousse de vanille.

Je te conseille de ne pas mettre le feu à fond et de tester la chaleur avec ton doigt : si tu ne ressens pas de différence entre la température du lait et celle de ton doigt, tu peux arrêter de chauffer.

2. Dans un grand bol/saladier/terrine (le plus gros plat que tu as à ta disposition, en clair), verse la farine. Ajoute le sel, les œufs, le sucre et le beurre ramolli en petits morceaux.

Si jamais ton beurre n’est pas assez mou, coupe-le en morceaux et passe le 30 secondes au micro-ondes réglé au minimum. Travaille le tout en ajoutant petit à petit 20 cl de lait.

3. Dans un autre bol, délaie la levure de boulanger dans les 5 cl de lait restant, puis ajoute l’eau de vie, la crème fraîche et l’eau de fleur d’oranger.

4. Ajoute cette préparation à la pâte et travaille le tout. Tu verras, au début la levure mets du temps à s’incorporer, il faut bien pétrir pendant quelques minutes.

Une fois le tout réalisé, couvre la pâte avec un linge propre et laisse la lever dans un endroit tiède.

Personnellement je l’ai mis dans mon four à 40 degrés pendant quelques heures, puis l’ai sorti et laissé reposer à température ambiante pendant toute une nuit.

La recette initiale dit de la faire reposer 6h dans un endroit tiède, à toi de voir comment tu veux t’organiser, après tout je suis pas ta boss.

5. A FEW MOMENTS LATER, farine la plaque du four. Divise la pâte levée en 3 boudins et tresse-les sur la plaque. Laisse lever encore 1 heure.

Oui, je sais, c’est long, mais tu auras d’autant plus mérité ton petit dej/goûter avec ta brioche sortie du four.

6. Ça y est, on va enfin pouvoir bénéficier d’une odeur à se pâmer de joie pendant 45 minutes !

Préchauffe ton four à 180 degrés (thermostat 6), dore au pinceau le dessus de ta brioche avec un jaune d’œuf battu, puis enfourne pour, devine combien de temps, c’est ça, 45 minutes.

La dégustation de ta brioche faite maison

Alors oui, on est sur une brioche de type délice sucré.

Munis-toi de tes meilleures confitures pour déguster ce petit bonheur moelleux et n’oublie pas que, comme il n’y a pas de conservateurs, il faudra la manger la plus rapidement possible.

Astuce du chef : si toi aussi tu as voulu réaliser la brioche pour 6 personnes alors que tu ne vis pas avec une famille nombreuse, tu peux couper des tranches de brioche et les congeler quand la brioche est encore moelleuse.

Pour les décongeler, 10 minutes au four et tu retrouves ce goût incroyable des premiers instants !

Et surtout, viens m’écrire en commentaires quand tu l’auras réalisée (avec brio) !

