La recette facile et rapide du raw cake aux dattes 

Vous cherchez une recette gourmande, vegan et sans cuisson ? On a trouvé celle qu’il vous faut et ça promet d’être rapide !

Simple, délicieuse et saine, cette recette de raw cake (gâteau cru en anglais) ravira petits et grands. L’avantage, c’est qu’elle ne requiert presque que des ingrédients que vous possédez déjà sûrement dans vos placards. On s’y met ?

Les ingrédients pour les raw cakes

Pour faire votre raw cake, vous aurez besoin de :

15 dattes dénoyautées

4-5 cuillères à soupe de beurre de cacahuète (que vous pouvez remplacer par du beurre d’amande, de noix de cajou ou de noisette si vous le souhaitez)

120 g de chocolat noir

1 cuillère à soupe d’huile de coco

2 galettes de riz

1 pincée de sel

La recette de raw cakes pas à pas

Dénoyautez vos dattes et étalez-les sur une feuille de papier cuisson.

Par-dessus, ajoutez votre beurre de cacahuète (ou celui de votre choix). Ne soyez pas timide, la couche ne doit pas être trop fine ! Le maître mot : onctuosité !

Une fois vos dattes parsemées de beurre de cacahuètes faites fondre dans un saladier, le chocolat et l’huile de coco au micro-onde ou au bain-marie.

Une fois fondus, émiettez les deux galettes de riz et ajoutez-les au mélange chocolat / huile de coco.

Parsemez votre mélange croustillant et chocolaté sur les dattes et le beurre de cacahuète.

Ajoutez une pincée de sel.

Placez le tout au congélateur ou au frigo pendant 1 heure, le temps que ça fige. Coupez et dégustez !

