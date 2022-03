Vous ne la connaissez peut-être pas, mais la méthode du « sandwich dressing » est utilisée par de nombreux stylistes pour enrichir une tenue et éviter qu’elle ne tombe à l’eau.

Et s’il existait une formule très simple, qui permet à votre tenue de fonctionner à tous les coups ? De l’utopie ? Eh bien non ! Figurez-vous que quelqu’un – on ne sait pas vraiment qui – a inventé une technique très sérieuse visant à superposer les vêtements en imitant la structure d’un sandwich composé de pain, puis de garniture, puis encore de pain. L’idée en gros, c’est de créer de l’équilibre entre le bas de votre silhouette et le haut grâce à un rappel de couleur, d’imprimé ou de texture.

Pour expliquer le concept, l’influenceuse au 1 million d’abonnés Lydia Tomlinson a posté une vidéo le 19 janvier dernier, expliquant comment obtenir une silhouette parfaitement équilibrée. Elle commente :

« Si vous pensez à un sandwich, il a le pain en haut, le pain en bas et quelque chose de différent au milieu. Cela crée à son tour un effet équilibré pour le sandwich. Les mêmes règles peuvent être appliquées à vos tenues. »

Un exemple pratique

Elle prend l’exemple d’une tenue composée d’un top et d’un pantalon écru avec des bottines noires en guise de chaussures. À première vue, l’ensemble n’est pas très harmonieux. Pourtant, en deux coups de cuillère à pot (oui, cette expression existe toujours), l’influenceuse arrive à lui donner de l’équilibre. Comment ? Elle explique :

« Les grosses bottes rendent cette tenue légère plus lourde. Pour équilibrer les bottes, il y a quelques astuces que vous pouvez utiliser. Les accessoires sont l’une des choses que vous pouvez utiliser pour apporter les couleurs les plus sombres au sommet de la tenue. Comme un sandwich, nous faisons un rappel de ce qu’on porte en haut vers le bas. Les ceintures peuvent également être utilisées pour équilibrer ces bottes plus lourdes. La clé est d’apporter une partie de la couleur de vos chaussures jusqu’au haut de votre tenue pour créer cet équilibre. Une autre façon de le faire est d’utiliser des manteaux et des vestes. »

Pourquoi c’est bien ?

Eh bien tout simplement parce que la mode est une science parfois difficile à comprendre. Ce qui est tendance aujourd’hui ne l’est souvent plus la saison prochaine, les juxtapositions trendy deviennent très rapidement has been et là, c’est un peu le chaos dans nos têtes dès qu’on doit s’habiller le matin. La méthode du « sandwich dressing » est là pour nous faciliter la tâche et nous permettre de pousser notre fashion game à un tout autre niveau. Et ça change vraiment la vie. Testez, vous verrez !

Crédits de l’image de une : @josefinehj.

