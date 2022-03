Ce n’est pas encore le printemps, mais les chunky sandals ont déjà gagné le prix de la coolitude

Les beaux jours ne vont pas tarder à arriver. Pour avoir une petite longueur d’avance, voici d’ores et déjà les sandales parfaites pour matcher avec le dressing de printemps…

Chaque année, le bal des tendances ramène vers nous de nouvelles lubies mode et beauté. Et si cet hiver a été marqué par les chunky boots, ces bottes à semelles crantées aux airs de chaussures de combat, le printemps surfera sur cette même vague puisque ce sont les chunky sandals qui arrivent en force.

La chunky sandal, c’est quoi ?

Ce sont tout simplement des chaussures (tongs, mules ou sandales à brides…) qui, au lieu d’avoir une semelle classique (donc plutôt plate) disposent de plateformes addict à la gonflette. Ce qui n’est pas mal justement, c’est la possibilité de pouvoir choisir son type de shoes en fonction de ses envies, de son look et de ses inspirations du moment. Envie de vous concocter une tenue 100% Y2K, pensez aux tongs à plateformes. Vous êtes en kif sur les looks de Monica dans Friends ? Dans ce cas, une paire de mules surélevées fera peut-être votre bonheur… Bref, vous avez la possibilité de varier les kiffs !

Comment ça se porte ?

On ne va pas vous mentir, les sandales à plateforme peuvent être dangereuses si on n’est pas habituée. Et pour cause, si certaines ont une lanière qui tient la cheville, d’autres laissent cette partie de l’anatomie vouée à elle-même, ce qui n’est pas facile au début. Maiiis avec un peu de pratique, vous allez pouvoir les maîtriser sans aucun problème et très vite oublier comment c’était, à l’époque où vous portiez des chaussures à la semelle plate.



Bref, pour porter les chunky sandals, ça n’est pas sorcier puisqu’elles matchent avec absolument tout ! Vous êtes adeptes de l’association pantalons masculins taille haute, crop top et chemise ? Adoptez les chunky sandals pour surelever votre silhouette !



Vous aimez les robes courtes et les blazer ? Boom, une paire de tongs à plateformes et votre look est terminé.



Vous êtes plutôt en kif sur les jeans, les T-shirts ? Eh bien… Devinez la suite ! C’est simple, vous ne trouverez rien qui soit plus simple à porter… Mis à part les Converse, bien sûr. Ça marche toujours, les Converse.

Les inspirations

Shoppez des chunky sandals

