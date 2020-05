9 produits de beauté pas chers à offrir pour la Fête des mères

À un peu plus d’une semaine de la Fête des mères, il se peut que tu commences à sérieusement te demander ce que tu vas bien pouvoir offrir à ta chère mamounette pour lui faire plaisir.

Si tu as en plus un budget serré, ça peut avoir l’air d’une mission impossible.

Voici donc 9 produits de beauté à moins de 20€ à offrir pour la Fête des mères (à condition que la tienne aime les cosmétiques, hein !).

Des produits de beauté utiles et pas chers pour la Fête des mères

Avant de te lancer dans l’achat de coffrets en tout genre qui sont certes très sympa mais dont ta maman pourrait ne pas se servir tous les jours, essaie de réfléchir au type de produits qu’elle utilise réellement quotidiennement.

Tu l’as entendue dire qu’elle n’avait plus de mascara ? Ça peut être l’occasion de lui en offrir un ! Je te conseille à 1000% le Size Up de Sephora Collection qui fait des cils incroyables pour moins de 15€.

Mascara Size Up, Sephora Collection, 12,99€

Si ta maman est une zinzin des produits nourrissants pour le corps comme la mienne, je te conseille les huiles corporelles de Baïja qui sont de véritables tueries, aussi bien en terme d’odeur que d’effet sur la peau.

Celle-ci a un parfum frais et ensoleillé, mais il en existe avec d’autres senteurs sur Sephora.fr !

Huile corps Vertige Solaire, Baïja, 16,90€

D’ailleurs, j’en profite pour te glisser que dans le cadre d’une collaboration avec Aÿ Cactus, Baïja propose un superbe coffret composé de 3 produits pour le corps (crème, gommage et gel douche) et d’un joli cactus.

Regarde-moi un peu la beauté de ces packagings !

Coffret Aÿ X Baïja Fête des mères, 50€

Pour continuer dans les soins du corps, j’aime beaucoup également l’après-soleil de Respire qui est naturel comme tous les produits de la marque et très agréable à l’application. Il peut tout à faire servir de lait pour le corps même sans s’être exposée auparavant !

Lait après-soleil naturel, Respire, 14€

Si ta maman aime le rouge à lèvres, tu peux lui en trouver un assez passe-partout pour qu’elle le porte tous les jours en pensant à toi !

Rouge à lèvres mat (teinte « Lover’s Sleep »), Nabla, 15€

Tu peux aussi composer ton propre mini-coffret en choisissant un gel douche (tout le monde a besoin de gel douche, non ?) et une crème pour le corps au packaging coloré comme ceux de The Body Shop, qui donneront une impression de cadeau plus élaboré sans que tu te sois ruinée !

Gel douche Cool Cucumber, The Body Shop, 7€

Body Yogurt pour le corps Zesty Lemon, 10€

Des produits de beauté pas chers pour la Fête des mères

Si tu n’as pas très envie d’offrir à ta maman un produit de beauté un peu « banal » qu’elle s’achète régulièrement quand elle va faire ses courses, tu peux tout à fait opter pour des produits qu’elle n’a justement pas l’habitude de s’offrir.

Je pense notamment aux produits pour le bain, comme ce lait de bain à la camomille et à l’huile de noyaux d’abricot qui lui donnera l’impression d’être au SPA à coup sûr. Et en plus, il est bio !

Lait de bain détente, La Nouvelle Botanique, 14,25€

Ou pourquoi pas un bain moussant hydratant à la mangue ?

Bain moussant hydratant à la mangue, The Body Shop, 9€

Si ta maman n’est pas encore passée du côté zéro déchet de la force, tu peux aussi l’inciter à s’y mettre en lui offrant des carrés démaquillants lavables.

10 carrés démaquillants lavables, Les Tendances d’Emma, 17,85€

D’ailleurs, si tu es assez motivée, tu peux même les fabriquer toi-même !

Tu vois, pas la peine de dépenser 40 balles pour faire un joli cadeau à ta maman le 7 juin prochain !

À lire aussi : 10 coffrets beauté à offrir à ta maman pour la Fête des mères