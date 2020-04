DIY – Fabrique tes propres disques à démaquiller !

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah j'ai trouvé une vieille écharpe en polaire lilas que personne ne met à la maison, je sais quoi en faire du coup, et ma petite soeur qui se maquille pas mal utilise des KILOS TONNES de cotons démaquillants, ça revient cher à ma mère à force, et puis merci pour la planète et les animaux quoi. Puis c'est vachement pratique surtout, plus de "Ah merde !!! J'ai oublié de racheter un paquet de cotons!!".Je crois que je vais lui en coudre une quinzaine pendant mes heures perdues au boulot, ça m'occupera utilement, et que je vais lui filer ensuite, comme ça elle risquera pas de se retrouver à court parce qu'elle a oublié de les mettre à laver \o/Et je m'en ferais quelques uns, je me maquille presque jamais mais au cas où c'est toujours mieux !Et même si c'est beurk comme matière la polaire, au moins c'est du recyclage et c'est cool, j'aime pas quand des choses restent à dormir dans les placards inutilement. Et comme c'est chiant à couper, je crois que je ferais des carrés démaquillants plutôt hahaEt si jamais j'ai besoin de commander un tissu un jour, grâce à @myrainydays je sais que la polaire de coton existe et c'est trop coolEt sinon dans le même esprit, je vais me choper des vieux T-shit en coton qui servent plus et je vais m'en faire des mouchoirs lavables, j'ai toujours détesté le fait d'utiliser 50 mouchoirs en papier par jour pendant une semaine quand j'ai un rhume, c'est insupportable, en plus c'est plein de chlore ces conneries, j'en ai marre des produits. Et utiliser les vieux chiffons de cuisine ça fait mal au piff à la longue