Pourquoi même des footballeuses retirent leur haut après une victoire ?

Est-ce une loi tacite des règles du jeu du sport collectif le plus populaire du monde (alors même que c’est puni d’un carton jaune) ? Ou un réflexe de célébration que le sexisme empêche les femmes d’accomplir ?

Face à une bonne nouvelle, certaines personnes crient, d’autres veulent taper contre une surface dure. Les footballeurs, eux, semblent accro à l’idée de retirer leur haut pour hurler leur joie d’avoir marqué ou remporter un match. À mesure que le football féminin gagne en visibilité médiatique, voilà qu’on peut également observer du côté de certaines joueuses une tendance similaire d’expression d’allégresse.

Ces footballeuses qui se dénudent pour crier victoire

Lorsque Chloe Kelly a marqué le but vainqueur de l‘Angleterre contre l’Allemagne en finale du Championnat d’Europe, elle s’est empressée de retirer son haut. Et l’image a pu marquer les esprits. Car on n’a peu l’habitude de voir des femmes sportives qui dénudent leur corps dans un geste de victoire, sans qu’il ne soit immédiatement hypersexualisé. La brassière de sport de la footballeuse a sûrement aidé à empêcher une telle dérive, et à permettre au contraire qu’on la perçoive comme une femme puissante, pleine d’agentivité.

On a pu observer un phénomène similaire en 1999 lorsque la joueuse de football états-unienne Brandi Chastain a assuré à son pays sa deuxième victoire à la Coupe du monde féminine, lors d’un penalty décisif contre la Chine, se souvient The Guardian.

L’effeuillage post-victoire, un réflexe tribal ?

Dans son livre The Soccer Tribe (non-traduit en France), l’intellectuel (surtout en tant que zoologiste…) britannique Desmond Morris a tenté de comprendre cette pratique d’effeuillage post-victoire. Selon lui, cela pourrait tenir de rites ancestraux :

« Avec leurs supporters rugissant, dansant et applaudissant sur les terrasses, les Héros de la tribu célèbrent leur »meurtre » dans une explosion frénétique de sauts et d’accolades abandonnés. C’est un moment de pinacle de la vie tribale et on en profite pleinement, avec toutes les barrières physiques levées et toutes les inhibitions habituelles balayées. »

Retirer son haut pour enlever un poids psychologique

Interrogé par le média The Independent, l’universitaire allemand, spécialiste du langage corporel dans le football, Philip Furley ajoute une autre piste d’explication. Selon ce docteur en psychologie du sport, cet effeuillage a davantage de chance de se produire lorsque la victoire n’avait rien d’assurée, et qu’une situation de stress extrême l’a précédée. Retirer alors son haut peut apparaître comme une manière de se soulager, d’enlever un poids :

« Quelque chose tombe dans un sens psychologique. C’est peut-être aussi une expression de soulagement. »

Montrer le physique derrière l’exploit technique

Même si les footballeuses, au même titre que leurs homologues masculins, risquent un carton jaune selon le règlement mondial du football, ce geste représente aussi peut-être une opportunité de montrer le physique qui a permis l’exploit technique, complète le docteur en psychologie du sport Philip Furley, toujours auprès de The Indepedent :

« Cela montre à quel point vous êtes en forme, que vous avez réalisé quelque chose d’absolument formidable. »

Une façon donc de montrer de quel bois on se chauffe, les coulisses de la prouesse, mais aussi de valoriser son capital corporel. Un geste qu’on peut avoir l’habitude de trouver banal ou vantard chez les hommes, mais qu’on a moins coutume de voir chez les femmes.

C’est ce qui explique en partie pourquoi, même après avoir retiré son maillot pour parader en brassière de sport, Chloe Kelly pouvait sembler beaucoup plus dénudée que bien des joueurs de football complètement torse-nu post-victoire. Mais il serait plus que temps de s’habituer à voir les femmes tout gagner.

