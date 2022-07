Les Bleues toucheront 15 fois moins que leurs homologues masculins si elles remportent l’Euro

Les joueuses de l’équipe de France féminine de football auront des primes plus modestes que les joueurs de Deschamps. Bien sûr, le contraire aurait été étonnant…

Dimanche 10 juillet, les Françaises ont fait leur entrée dans l’Euro de façon fracassante en s’imposant face aux Italiennes 5-1. Une très bonne nouvelle, notamment pour les 72% de Français qui aimeraient qu’il y ait plus de sport féminin à la télévision.

Dans un précédent article, Madmoizelle décryptait le manque de parité dans la couverture du sport sur nos écrans. Une invisibilité médiatique qui aurait des conséquences directes sur les salaires des sportives.

Pour preuve, d’après France Info, même en cas de victoire de l’Euro, les joueuses de Corinne Diacre gagneront moins d’argent que les hommes de Didier Deschamps (et même si ces derniers ont été éliminés en huitième de finale lors du dernier Euro masculin). Vous savez quoi ? On s’y attendait, le contraire aurait été étonnant.

© Thomas Serer – Unsplash

Des primes 15 fois inférieures pour les femmes

Qu’on soit une femme ou un homme, en sélection nationale, on ne touche pas de salaire mais seulement des primes de participation. Ces dernières varient en fonction du résultat.

Si les bleus guidés par Hugo LIoris peuvent accéder à des primes autour des 400 000 euros par joueur en cas de victoire, les femmes toucheraient, elles, 15 fois moins, avec des primes de 24 000 euros chacune en moyenne.

Encore une question d’argent !

Toujours d’après France Info, la Fédération Française de Football assure qu’elle reverse la même part aux hommes et aux femmes, soit 30% de la dotation provenant de l’Union des associations européennes de football (UEFA). Et c’est là que réside toute l’inégalité. En effet, la FFF perçoit un peu plus de deux millions pour l’Euro féminin contre 28 millions pour le championnat masculin.

Bien entendu, le sport féminin est bloqué dans une spirale infernale : les chaînes paient moins cher pour diffuser les matchs des femmes, et les sponsors aussi.

Le cas de nos Bleues fait-il exception ?

Est-ce pareil dans tous les pays européens ? Il ne semblerait pas… Au Brésil ou encore en Norvège, les joueuses de football ont droit exactement aux mêmes primes que leurs homologues masculins lorsqu’elles sont sélectionnées en équipe nationale.

Récemment, c’est aux États-Unis que les footballeuses, menées par Megane Rapino, ont remporté la plus belle des victoires, soit l’égalité salariale. Elles avaient même été soutenues pas le président Joe Biden. Bref, à quand le tour de nos Bleues à nous ?

À lire aussi : 72% des Français aimeraient voir plus de sport féminin à la télévision, mais on en est encore loin

Image en Une : © Anthony Bibard/FEP/ICON SPORT – FFF