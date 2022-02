Megan Rapinoe et ses coéquipières remportent l’égalité salariale, la plus belle des victoires

Ça y est, c’est officiel : la Fédération américaine de football s’engage à verser un salaire à taux égal pour ses équipes nationales féminine et masculine. Il était temps !

C’était une inégalité de taille : les joueuses de l’équipe nationale étatsunienne de football étaient moins payées que les joueurs dans les sélections officielles.

Alors les rageux nous diront bla bla bla, le foot féminin, ça fait moins d’audience… Si c’est vrai en France (et ça évolue petit à petit), c’est beaucoup moins le cas aux États-Unis où le football féminin est une véritable institution.

La personnalité flamboyante de Megan Rapinoe y contribue également. Oui, nous aussi, on l’aime ! Pour ses prises de position et sa personnalité inspirante. Il n’y a qu’à écouter le discours de victoire qu’elle avait prononcé après le succès de son équipe en 2019 pour le comprendre.

Des joueuses de la sélection étatsunienne — dont la géniale Megan Rapinoe donc — avaient poursuivi leur fédération, US Soccer, pour obtenir cette avancée, qui semble à nos yeux une rectification normale et équitable. L’AFP, reprise par Le Parisien, le précise le 22 février 2022 :

« US Soccer s’est engagé à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les équipes nationales féminine et masculine lors de tous les matchs amicaux et tournois, y compris la Coupe du monde »