La victoire rugissante des Anglaises à l’Euro 2022 marque-t-elle un tournant dans le foot féminin ?

L’équipe d’Angleterre a remporté la finale de l’Euro 2022. Un symbole fort pour les Anglaises qui n’avaient jamais remporté le trophée, mais aussi le signe que le football féminin gagne en notoriété.

Un match tendu jusqu’au bout et une explosion de joie ! Ce dimanche 31 juillet, les gradins du stade de Wembley ont tremblé devant la finale de l’Euro de football féminin qui opposait l’Angleterre et l’Allemagne.

Un but à 10 minutes de la fin des prolongations a offert la victoire aux Anglaises, après une première mi-temps sur le fil, et une deuxième mi-temps où chacune des équipes a marqué.

Au sifflet final, les gradins ont rugi pour les Lionesses, qui remportaient pour la toute première fois ce titre, face à une Mannschaft habituée du trophée, puisqu’elle l’a déjà remporté huit fois par le passé.

Les Lionnesses n’ont pas boudé leur plaisir, comme en témoigne cette courte tentative d’interview de la buteuse Chloe Kelly, plus intéressée d’aller chanter avec ses coéquipières que de répondre aux questions des journalistes :

C’est aussi en conférence de presse que les joueuses ont donné de la voix, entonnant encore et encore le fameux hymne Three Lions avec son refrains It’s coming home, remanié pour l’occasion afin d’honorer l’équipe féminine d’Angleterre.

L’Angleterre (re)découvre son équipe

Un stade plein à craquer pour une finale qui fera date dans le foot anglais, mais surtout une fin en apothéose pour cet Euro de football qui a passionné l’Angleterre et qui montre que le public est bien là pour soutenir une équipe féminine.

« Ces dernières années ont été incroyables. On a beaucoup investi et les Lionesses ont saisi leur opportunité et ont fait quelque chose d’incroyable », a commenté auprès de la BBC, le patron de la Football Association, Mark Bullingham.

« Je crois que cela va donner un élan à tout ce que nous faisons pour le sport féminin. Il n’y a pas de raison pour qu’il n’y pas le même nombre de filles que de garçons, et cela va inspirer toute une génération de joueurs et joueuses. »

Car c’est aussi là l’impact d’une telle victoire et d’un tel engouement pour l’équipe d’Angleterre : montrer que le foot féminin n’a rien à envier aux équipes masculines (en termes de qualité de jeu, cela va sans dire, car on sait qu’en termes de salaires et de sponsors, on est loin du compte), et qu’il est temps de faire naître des vocations !

C’est ce qu’espère aussi le maire de Londres Sadiq Khan qui a chaudement remercié les Lionnesses pour leur victoire et leur jeu pendant ce mois d’Euro, et espère qu’elles pousseront bon nombre de petites filles à chausser les crampons.

La Reine elle-même a salué la victoire, y voyant un signe d’« inspiration pour les filles et les femmes aujourd’hui, et pour les générations futures ».

À quand une telle politique en France ? Nos Bleues, qui n’ont pas démérité et sont allées jusqu’en demi-finale, mériteraient bien, elles aussi un tel soutien populaire.

