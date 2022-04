Pour donner du volume à vos racines, tentez cette technique toute simple

Vous avez une brosse ? Vous avez un sèche-cheveux ? Alors vous pouvez booster le volume de vos racines hyper facilement avec cette technique qui ne prend que quelques minutes.

Que vous ayez les cheveux plutôt épais ou fins, le volume a souvent tendance à manquer au niveau des racines. Ce qui peut donner un effet légèrement raplapla dont, disons-le, vous vous passeriez bien.

Mais saviez-vous qu’il existe un moyen de rebooster cette partie de votre chevelure sans avoir à utiliser des shampoings secs chimiques ou d’autres produits qui peuvent avoir un impact négatif sur votre cuir chevelu ? Cette technique, c’est la styliste capillaire et fondatrice de la marque de haircare Act And Acre, Helen Reavey qui l’a trouvée. Et si elle est bien connue des coiffeurs, elle peut être passée à la trappe pour les plus néophytes d’entre nous…

L’astuce qui fait la diff’

Dans sa vidéo publiée sur Instagram ayant récolté plus de 316k likes, Helen Reavey s’arme tout simplement d’un sèche-cheveux et d’une brosse à picots en métal avec laquelle elle vient brosser ses racines vers le bas puis les soulever vers le haut pour les décoller. Elle maintient cette position pendant qu’elle diffuse de l’air chaud durant 5 à 8 secondes avec son séchoir à environ 15 cm des racines puis passe à l’air froid pendant 3 à 5 secondes. Une fois cette opération terminée, le résultat est sans appel : les cheveux sont deux fois plus volumineux que sur le côté qui n’a pas été travaillé.

L’avantage ? C’est que cette technique ne demande pas d’utiliser des produits particuliers, et ne nécessite qu’une simple brosse et un sèche-cheveux, deux éléments que beaucoup d’entre nous possèdent déjà dans leur salle de bain.

Attention aux températures trop élevées

Si vous aussi vous avez envie d’obtenir un max de volume au niveau des racines, souvenez-vous d’une chose importante : votre cuir chevelu est une peau qui peut se sensibiliser à causes des agressions qu’elle subit. Les températures trop élevées font partie des éléments qui peuvent assécher et affaiblir la barrière cutanée de votre crâne et, par conséquent, créer des déséquilibres (cuir chevelu gras, zones de sécheresse, pellicules, etc.). Alors un petit conseils : restez douce avec cette partie de votre corps, elle vous remerciera.

Le volume : la nouvelle lubie beauté

Inspirée par les années 70 et 80, la beauté s’intéresse depuis quelques saisons au volume qu’il est possible de donner aux cheveux. En déplaise à la tendance Liquid Hair, inspirée des looks de Kim Kardashian, qui pronait plutôt l’inverse il y a de ça quelques mois déjà.

Aujourd’hui, l’idée ce n’est donc pas d’avoir la tignasse la plus plate possible, mais bien d’embrasser pleinement la possibilité d’obtenir un mouvement en travaillant les ondulations, les boucles mais aussi le relief des longueurs et des racines. Comment ? En utilisant des bigoudis chauffants par exemple (oui, oui, ça se fait encore). Ces techniques permettent de lutter contre le phénomène de gravité qui a tendance à alourdir les cheveux et par conséquent à donner cet effet raplapla aux racines, dont clairement, on ne veut pas.

À lire aussi : Ces 5 coupes de cheveux sont les plus tendance de ce printemps-été 2022

Crédits de l’image de une : @helenreavey