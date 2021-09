Pour coucher sans pécher, les ados mormons inventent des techniques qui fascinent TikTok

Pour tremper leur nouille — littéralement — sans pécher aux yeux de Dieu, les ados mormons ont trouvé des moyens détournés qui font bondir tout TikTok.

Chez les mormons (les membres de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours), le sexe avant le mariage, c’est un grand NON. Cette religion — qui n’est pas considérée comme une secte en France — « encourage » tout un tas de préceptes rigides ; entre autres, de nombreux mormons réformés dénoncent le contrôle sur leur vie privée et la rupture avec le monde extérieur qu’impose leur ancienne doctrine.

Mais les ados mormons plein d’hormones n’entendent pas tous et toutes la chasteté de cette oreille. Pour contourner l’interdiction des rapports sexuels avant le mariage, ils et elles pratiquent le soaking (trempage, en français), qui consiste à insérer le pénis dans le vagin sans faire de va-et-vient.

Ces parades pour éviter l’éviction de l’Église existaient bien avant TikTok.

Et comme les jeunes pubères ne manquent pas d’imagination pour prendre leur pied sans pécher, ils et elles pratiqueraient aussi le jump humping (littéralement, le saut-frotteur). Une pratique qui dépasse toutes les frontières de l’absurde et qui implique qu’une troisième personne saute vigoureusement sur le lit à côté des partenaires qui marinent chastement, afin de stimuler une friction sans qu’ils ne bougent d’eux-mêmes !

Des méthodes imaginatives qui ne sont pas sans rappeler celles d’anciens camarades de lycée qui pensaient rester vierges en pratiquant la sodomie ou le sexe oral…

Tremper ta nouille, tu pourras

Les techniques inventées par les mormons pour coucher sans avoir à passer la bague au doigt de leur partenaire fascinent tout TikTok et les vidéos sur le sujet font des millions de vues.

En même temps, je ne sais pas vous, mais je n’avais personnellement jamais entendu parler du soaking. Et j’imaginais encore moins que des ados pensaient sérieusement que faire macérer leur pénis dans un vagin était LA technique imparable pour rester vierges aux yeux de Dieu ! On peut blâmer l’absence d’éducation sexuelle pour ça…

Récemment, des vidéos de personnes interloquées, se demandant si tout ça ne serait pas qu’une vaste farce, remplissent l’application. Mais ces parades pour éviter l’éviction de l’Église existaient bien avant TikTok !

TikTok de funeralpotatoslut : « Tu sais que le soaking, c’est du sexe hein ? »

Le soaking serait devenu populaire à l’Institut mormon de Brigham Young University et a été mentionné en ligne pour la première fois dès 2009. Le terme a même fait son entrée dans l’Urban Dictionary en 2011.

D’anciens mormons confirment l’existence de cette tendance parmi les ados. C’est par exemple le cas de Briana O’Neal, une ex-mormone, qui se confiait au NYPost :

« C’est un peu comme une chose secrète. Tout le monde sait que ça se fait, mais vous ne diriez pas “Oh, ouais, j’ai fait trempette avec ma copine”, quoi. »

Les ados simuleraient un rapport sexuel sans vraiment en avoir un (à leurs yeux, en tout cas) en demandant à une tierce personne de sautiller à leurs côtés pour créer du mouvement.

Le jump humping, une légende urbaine ?

Le 24 septembre, le post d’une ancienne mormone, funeralpotatoslut, secoua tout TikTok. Dans sa courte vidéo, la jeune femme mime le jump humping en sautant allègrement sur un lit qui semble être occupé par un couple en plein soaking.

Le contenu, qui s’accompagne d’une légende tout aussi WTF ( « Saviez-vous que si quelqu’un d’autre saute sur le lit, ça ne compte pas ? ») accumule plus de 200.000 likes et près de 5000 commentaires qui alternent entre amusement et suspicion.

Car apparemment, les ados mormons ne se contentent pas de laisser infuser leurs pénis dans le vagin de leur partenaire comme un sachet de tisane oublié ! Ils simuleraient également un rapport sexuel sans vraiment en avoir un (à leurs yeux, en tout cas) en demandant à une tierce personne de sautiller à leurs côtés pour créer du mouvement.

Un scénario plus proche du plan à trois que d’une technique de chasteté, si vous voulez mon avis…

Si le fait de laisser reposer son pénis dans le vagin est une technique connue (mais proscrite et tenue secrète) chez les ados mormons, celle des sauts-frotteurs soulève plus de doutes, même chez la communauté elle-même. Sur le NYPost, une mormone témoigne :

« Les mormons ont des règles très strictes concernant les contacts par-dessus ou sous les vêtements et pas de caresses, donc tout cela va à l’encontre de la loi de chasteté et il faudrait que l’homme et la femme se confessent à leurs évêques pour pouvoir devenir des membres en règle de l’église. Cela n’a donc vraiment aucun sens. Je pense qu’il s’agit probablement de 99% de rumeurs et de blagues. »

Canular ou non, l’absence d’éducation sexuelle chez les mormons, qui prônent en masse l’abstinence, et le fait que ce genre de méthodes soient aussi populaires, soulèvent pas mal de questions. Si certains de ces ados pensent qu’insérer leur pénis dans un vagin n’équivaut pas à un rapport sexuel, leur connaissance des risques liés aux IST et aux grossesses non désirées ne doit pas être rassurante…

Crédits photos : @funeralpotatoslut et @exmolex