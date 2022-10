Pour Bethenny Frankel, la collection anniversaire de Kylie Jenner serait une arnaque pure et dure

Si Kylie Jenner a réussi le pari de créer une marque de cosmétiques qui prospère, toutes ses sorties produits ne sont pas toujours bien accueillies par la critique.

Pour célébrer son anniversaire, Kylie Jenner a l’habitude de sortir une ligne de maquillage spéciale afin de marquer l’évènement d’une pierre blanche. Cette année ne fait donc pas exception et l’entrepreneuse de 25 ans a mis au point une collection composée de 3 gloss et de 3 rouges à lèvres au fini mat. Si ces derniers coûtent respectivement 35 $ (environ 36 €) et 32 $ (environ 33 €), c’est plutôt le prix de la boîte « Birthday PR Box » rassemblant les deux assortiments de produits qui fait jaser. Vendue à 175 $ (environ 180 €), cette dernière n’est ni plus ni moins qu’une boîte en carton à l’effigie de la marque. Un constat qui n’a pas vraiment plu à Bethenny Frankel, business woman et star de la série réalité The Real Housewives of New York.

« Ça n’en vaut pas la peine »

C’est sur sa page Instagram que Bethenny Frankel s’est exprimée concernant la boîte à l’effigie du 25ème anniversaire de Kylie Jenner. Pensant que les produits proposés dans la boîte à 175 $ seraient différents de ceux que l’on peut trouver à l’unité, la business Woman de 51 ans n’a pas caché sa (mauvaise) surprise quand, à l’ouverture, elle s’est rendu compte que les cosmétiques étaient exactement les mêmes que ceux vendus à près de 108 $ moins chers. La raison de cette hausse de prix ? La boîte « collector » proposée par la marque. « Une fille l’a dit sur TikTok, j’étais étonnée. Je pensais que quelque chose devait être différent », explique Frankel avant de continuer : « Il y a bien quelque chose de différent : c’est la boîte en carton que tu vas finir par jeter à la poubelle ».

N’étant pas satisfaite de son achat, Bethenny Frankel annonce qu’elle souhaite retourner la boîte. Cependant, elle se heurte à un problème de taille : Kylie Cosmetics n’accepte pas les retours… Elle finit par perdre patience et s’exprimer : « J’aime le packaging, j’aime les produits, mais là où tu me perds, c’est quand tu m’arnaques » explique-t-elle à la fin de la vidéo. Et on la comprend.

La collection anniversaire de Kylie Beauty, encore disponible sur le site de la marque.

La famille Kardashian / Jenner et les scandales

Ce n’est pas le premier scandale qu’essuie la famille Kardashian / Jenner, constamment sous le feu des projecteurs. Quelques années auparavant, la marque de Kim Kardashian, KKW Beauty, avait été vivement attaquée concernant ses sticks spécialement élaborés pour le contouring. Le problème ? Ils se brisaient dès la première utilisation à cause d’une structure trop fragile et leur contenance était si petite que leur prix n’était clairement pas justifié.

Kylie Jenner a, elle aussi, été vivement critiquée lors de la sortie de son gommage à base de noix moulues. Ce qu’on lui reprochait ? Une composition bien trop agressive pour la peau qui la faisait réagir au quart de tour.

Évidemment, la puissance médiatique du clan Kardashian/Jenner ainsi que leurs prises de positions parfois discutables sont des facteurs de méfiance vis-à-vis de leurs différentes marques et business. Mais il faut bien avouer que facturer une boîte en carton plus de 100 $ pour que son contenant soit fourni avec les mêmes produits que l’on peut acheter à l’unité, c’est quand même ce qu’on peut appeler… Une belle arnaque. Pas cool Kylie.

