Comment le porno a fait évoluer mes fantasmes

@lmago @Nastja Je suis étonnée que personne n'ait encore mentionné l'excellent "Pornocratie", un documentaire d'Ovidie, une ancienne actrice porno qui est passée derrière la caméra.Il est sorti en 2017, récent donc, et explique en quoi le porno devient de plus en plus hard, les actrices sont devenues "jetables" : il n'y a plus beaucoup de grandes actrices comme dans les décennies précédentes, les filles durent quelques mois voire quelques semaines alors qu'avant elles travaillaient pendant des années...Bref, je vous invite à le voir, je n'ai pas réussi à le trouver mais voilà son interview au Grand Journal lors de la sortie du documentaire, c'est très intéressant (et perso, moi qui n'ait jamais été attirée par le porno je suis dégoûtée par ce qu'elle dit).