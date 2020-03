Les reco podcasts de la rédac à écouter pendant le confinement

Tu l’entends ? Lectrice ? Tu l’entends ce silence ?

C’est le silence qui marque l’absence de tes collègues bavards, de ton prof relou, de la machine à café qui broie du tonnerre.

Ce silence des cours par correspondance, du télétravail ou du chômage partiel appelle tes oreilles à enfin choisir ce qu’elles veulent ingérer.

Et j’ai la réponse : des podcasts. TOUT PLEIN DE PODCASTS.

Mais lesquels ? Bonne question. La rédac t’en a sélectionné un grand cru !

Les podcasts sociétaux

Ces excellents podcasts existent pour te lancer des pistes de réflexion sur les grandes thématiques de notre société.

The Boys Club, le podcast sur les masculinités

Tu t’en doutes, lectrice, je ne vais pas me gêner pour te recommander les podcasts made in madmoiZelle, surtout quand ils sont aussi excellents que le Boys Club de Mymy et Fab.

À chaque épisode, ils interviewent un homme qui devra répondre à la fameuse question :

Comment va ta bite ?

Que ce soit des histoires d’anonymes ou de personnalités publiques, tous les hommes invités s’interrogent sur le thème de la masculinité. Et tu découvriras qu’il est loin d’en n’exister qu’une.

C’est un podcast intense, profond, qui en 30 à 45 minutes te fera te poser mille nouvelles questions sur ce que c’est que d’être un homme aujourd’hui.

Intime & Politique, le podcast documentaire féministe de Nouvelles Écoutes

Une reco d’Océane

Intime & Politique est une série de podcasts proposée par Lauren Bastide et produite par Nouvelles Écoutes.

Elle propose des séries documentaires de 4 à 6 heures incarnées pour chaque saison par une personnalité, comme Ovidie (pour la saison Juste avant), ou Océan (pour La Politique des putes).

Le podcast documentaire est vraiment le format de podcast que j’affectionne le plus et que je peux consommer sans jamais m’arrêter, et ce que j’aime avec Intime & Politique, c’est d’abord son identité sonore qui me transporte au cœur du sujet traité.

J’aime aussi que chaque série soit incarnée par une personne directement liée au sujet, pour Ovidie sa posture en tant que féministe qui a ouvert les yeux depuis bien longtemps sur la cruauté sexiste du monde quand elle doit élever sa fille qui a aujourd’hui 14 ans.

Pour Océan, son identité transgenre, et son évolution depuis des années dans des cercles militants de travailleuses du sexe qui l’on fait grandir, et regarder en face le quotidien de ces femmes trop souvent cataloguées.

Ce podcast me fait réfléchir, je le trouve toujours pertinent, à chaque épisode, et je te conseille vraiment de l’écouter si tu veux affiner ton point de vue sur diverses problématiques féministes !

Tout en gardant en tête qu’il aborde des problématiques de violences sexuelles, de sexisme, et de choses pas vraiment joyeuses, mais toujours avec de la lumière et des pistes de réflexion.

Les couilles sur la table et Un podcast à soi, pour réfléchir sur le féminisme

Une reco de Faustine

Les couilles sur la table est un podcast passionnant produit par Binge audio, avec la journaliste Victoire Tuaillon au micro.

Un jeudi sur deux, elle « te parle en profondeur d’un aspect des masculinités contemporaines avec un ou une invitée. Parce qu’on ne naît pas homme, on le devient », à travers de longs entretiens.

À travers ses thèmes et ses invités passionnants (on notera par exemple Virginie Despentes et Maïa Mazeurette), Les couilles sur la table livre une analyse poussée et intelligente de la masculinité et des rapports femmes hommes.

Il dissèque sous un prisme féministe de nombreux sujets de société : sexualité, amour, éducation, art…

Ce podcast a été une véritable révélation pour moi et a constitué un tournant dans mon apprentissage féministe, en mettant des mots, des arguments et des chiffres sur mes réflexions encore brouillon.

C’était un soulagement de voir que des injustices et des phénomènes de domination des hommes sur les femmes que je ressentais au quotidien et qui me faisaient parfois souffrir avaient des explications rationnelles.

Si tu as parfois du mal à débattre de féminisme, tu peux t’appuyer sur ce podcast comme ressource !

Si tu es intéressée par le féminisme, je te conseille aussi TRÈS TRÈS vivement Un podcast à soi d’Arte Radio.

Cet excellent podcast aborde des questions de genre, de féminisme et d’égalité entre les femmes et les hommes en mêlant intimité, expertise, témoignages et réflexions.

Un podcast qui va te faire réfléchir, et peut-être bousculer tes convictions sur certains sujets !

La Leçon, un podcast qui déculpabilise l’échec

Une reco de Faustine

Je suis quelqu’un d’EXTRÊMEMENT perfectionniste, parfois jusqu’à m’en rendre malade. J’ai donc un rapport compliqué à l’échec : je vois des échecs là où il n’y en a pas forcément, et je les vis de façon très douloureuse.

Si je ne réussis pas quelque chose, j’ai tendance à me sentir comme une grosse merde et à me rabaisser. Là où je pourrais plutôt tirer des leçons de ce que je considère comme des échecs.

Car parfois, ces derniers sont là pour te faire comprendre des choses.

Peut-être n’as-tu pas réussi car ce n’était pas ta voie. Peut-être n’as-tu pas réussi parce que ça n’était pas encore le bon moment, que tu as besoin de faire des progrès, mais que tu es sur la bonne voie. Peut-être n’as-tu pas réussi à cause d’événements extérieurs, et tu ne peux donc rien y faire.

C’est justement le but du podcast de développement personnel La Leçon, « le podcast sur l’art d’échouer » de Pauline Grisoni, de te montrer toutes les leçons que tu peux tirer de tes échecs.

La journaliste fait parler des gens aux parcours inspirants d’un échec qui les a façonnés. Ce podcast m’a libérée d’un véritable poids et m’a permis d’entrevoir les échecs sous un nouvel angle.

Il m’a aussi permis de relativiser, en me rendant compte que tout le monde vivait ses propres situations d’échecs, même des gens qui sont considérés comme « ayant réussi » (Pauline compte parmi ses invités des personnalités connues).

Et ça ne les rend pas « nuls » pour autant.

Les podcasts pour se marrer

Une fois que tu t’es bien creusée la tête avec tous ces podcasts sociétaux, l’heure doit être à la rigolade.

Allez, embarque pour une bonne tranche de fous rires !

Laisse-moi kiffer, le podcast du kif et de la digression

Si tu ne connais pas Laisse-moi kiffer, laisse-moi te dire que tu rates un sacré truc.

Mais quelle chance d’avoir tout ce temps libre enfermée chez toi, tu vas pouvoir rattraper les 80 et quelques épisodes déjà sortis !

Le principe est simple : chaque semaine, une équipe de 4 personnes de la rédac madmoiZelle se réunit pour partager ses mini kifs et ses gros kifs.

Ça digresse, ça rigole, ça anecdotise… Promis, une fois écouté, tu ne pourras plus te passer de ce fabuleux podcast feel-good !

Game of Rôles, une aventure à crever de rire

Une reco de Mymy

Ici Mymy ! Je t’ai déjà chanté les louanges de Game of Rôles, mon podcast préféré, dans Laisse-moi kiffer, mais quand on aime, on ne compte pas.

Ce jeu de rôles est diffusé en direct sur Twitch du côté de la chaîne LeStream puis rediffusé en podcast. Et c’est LA MEILLEURE CHOSE.

Fibre Tigre est maître du jeu ; il encadre les aventures de Lâm Hua, Daz, Lydia et Deriv, qui incarnent respectivement :

Niklas von Trunkel, un étudiant alchimiste fêtard en quête d’un sceptre mythique

Clodomir de Cuivrechamps, un apprenti magicien qui vit dans la clandestinité

Keitra d’Ashanul, une ancienne esclave et gladiatrice ayant soif de justice et de gloire

Atlan Gretfen de Quirk, un noble au passé mystérieux qui cherche ses origines

Dans le monde médiéval-fantastique d’Aria, ce quatuor de bras cassés va de quête en quête, se paume, oublie la moitié des infos, joue l’audace, fait des jets de dés foireux, et c’est HILARANT.

Le talent d’improvisation des quatre joueurs et joueuse ainsi que la qualité de l’aventure inventée par Fibre Tigre donne un podcast à crever de rire, mais aussi passionnant et haletant, dont j’attends chaque épisode avec impatience !

Attention, c’est une histoire qui se suit, donc il faut commencer au début. C’est bien, tu vas avoir de quoi t’ambiancer LONGTEMPS pendant ce confinement !

Si tu en veux encore, plusieurs bonnes nouvelles :

Bonne écoute et méfie-toi des cochons qui parlent !

Topito Happy Hour, les tops zinzins

Une reco de Philippine

Si j’ai poncé tous ceux de madmoiZelle, je passais aussi beaucoup de temps à écouter Topito Happy Hour !

Chaque semaine, l’équipe de Topito, chapeautée par Thomas Hercouët et Benoit Lebreau, vient débattre pendant une heure pour réaliser un classement sur thème donné complètement wtf.

Le but ? « Analyser le monde contemporain et répondre à des questions de culture et société sur notre époque ». Lol.

Le vrai but ? Glousser pendant une heure en écoutant l’hilarante équipe Topito débattre pour répondre à une question que personne sur terre ne s’était jamais posée.

Top 3 des personnages de Game of Thrones qu’on veut en Président de la république Top 16 des façons les plus sadiques de tuer les Sims Top 18 des endroits en France où se cacher pendant une invasion zombie

Des sujets d’actualité en plus, n’est-ce pas ?

Les podcasts interviews

L’avantage du podcast interview, c’est qu’il permet de découvrir une personne, un profil, en prenant son temps. Et c’est rare !

Voici donc des podcasts qui te laissent le temps de rencontrer des gens.

Conquérantes, le podcast qui donne la parole aux sportives

Souvent invisibilisées de la sphère médiatique, et même dans leur propre sport, madmoiZelle a trouvé important de donner la parole aux athlètes femmes.

Les sportives apparaissent donc comme des Conquérantes qui doivent jouer des coudes pour se faire leur place dans leur milieu.

Chaque épisode traite d’un sport pour lequel est interviewée une sportive, professionnelle ou non, mais toujours passionnée.

J’ai fait de belles rencontres très inspirantes grâce à ce podcast, et je pense que tu en feras aussi !

À bientôt de te revoir, pour rire et découvrir des personnalités autrement

Une reco de Cassandre

C’est LE podcast pour rire grâce au génie parfois difficile à suivre de Sophie-Marie Larrouy.

Entre deux références à son enfance dans les Vosges et ses réflexions sur le monde, ce podcast est une véritable invitation à découvrir ses invités, des personnalités publiques, comme tu ne les as jamais vues.

À bientôt de te revoir, c’est comme une contre-soirée dans la cuisine et chaque épisode me fait mourir de rire.

Tu peux retrouver plein d’épisodes et je peux déjà te conseiller ceux avec Pomme, Manon Bril, ses propres parents, Panayotis Pascot, Shirley Souagnon…

20 ans d’âge, le podcast qui fait parler les gens de 20 ans

madmoiZelle a lancé 20 ans d’âge très récemment, mais compte déjà 4 interviews de gens de 20 ans.

Zoé, François, Mélodie, Charlie… Tous et toutes ont des choses fortes à raconter, et d’autres invités arrivent bientôt, puisque le podcast sort deux fois par mois, un mardi sur deux.

Ça veut dire quoi avoir 20 ans en 2020 ? Réponse non-exhaustive garantie !

Les podcasts sexo

Perso, je suis confinée avec mes parents, et le cul n’est pas spécialement un sujet que j’ai envie d’aborder avec eux. Heureusement, j’ai des podcasts pour ça !

Entre Tchoins, le podcast des meufs pas désolées d’exister

En toute objectivité, Entre Tchoins garde sa place de numéro uno en terme de sexo dans mon boumboum.

Queen Camille et Kalindi débriefent sans tabous ni complexes de sujets comme la drague, le porno, les appli de rencontre, l’infidélité…

Bref, il y en a pour tous les goûts, et en plus, tu te gausseras de bon cœur.

Et si tu veux aller plus loin, n’hésite pas à venir nous voir en live un mardi sur deux sur la chaîne Twitch de madmoiZelle, c’est du grand spectacle !

On The Verge et Entre Nos Lèvres, les podcasts sexo masculins/féminins

Céline et Margaux animent Entre Nos Lèvres, un podcast qui parle de la sexualité des femmes (surtout), mais aussi des hommes (parfois).

En écoutant leurs interviews décomplexées, je me suis reconnue maintes fois, alors que je pensais être la seule à vivre ça.

De son côté, On The Verge délivre un épisode un jeudi sur deux, une conversation libre avec un homme qui parle de sa sexualité sans filtre.

J’aime aussi me délecter chaque dimanche des stories Hot Dudes du compte Instagram du podcast, qui révèlent tous les genres de beautés masculines.

Alors lectrice, émoustillée ?

Le Son du désir, pour te faire plaisir en solo

La description du podcast est simple :

Ma voix, tes doigts.

Le Son du désir s’immisce dans tes oreilles pour te mettre dans des situations chaque fois différentes, et te faire jouir en 15 minutes.

Idéal si tu es confinée loin de tes dates Tinder !

Les podcasts format court

Parfois, même en confinement, t’as pas le temps.

Mais pas besoin de plus de quelques minutes pour découvrir ces podcasts géniaux !

Paradoxes, le podcast qui te laisse être imparfaite

Il s’agit du tout nouveau podcast hebdomadaire madmoiZelle, qui dure 2 à 3 minutes.

Chaque dimanche, je te lis l’histoire d’un paradoxe vécu par une jeune femme qui me l’a confié.

Lancé à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, il t’encourage à t’affirmer, et à déculpabiliser de ne pas répondre à toutes les nouvelles injonctions faites aux femmes.

Alors, prête à être empouvoirée par Paradoxes ?

Connaissez-vous l’histoire de…?, le podcast Binge Audio instructif et immersif

En à peine un quart d’heure, Juliette Livartowski, narratrice de talent, t’apprend tout de la vie d’une personne témoin d’événements historiques extraordinaires.

En plus de ça, l’expérience sonore te fera vraiment voyager, et qui sait, ton histoire pendant ce confinement pourrait y être narrée un jour !

Les podcasts cinéma

Si tu commences à me connaître un peu, lectrice, tu sais que je n’ai d’yeux que pour le grand écran.

Voici donc en bonus ma sélection spéciale de podcasts cinéma qui pourra peut-être t’aiguiller quant aux contenus à mater en cette période confinée.

Sors le popcorn, le podcast ciné/série de madmoiZelle

Avec Mymy et Kalindi, et parfois d’autres membres de la rédac, on vient répondre à une question, ou on aborde un angle qui touche un film ou une série du moment.

Je t’avoue que réaliser ce podcast est l’un de mes plus grands plaisirs dans la rédac !

Sex Education, Les Misérables, Retour à Zombieland, on aborde tous genres de films et de séries. Viens nous écouter débriefer !

2h de perdues, les zinzins du ciné

2 heures de perdues, c’est le meilleur podcast pour redécouvrir de vieux films de l’enfer.

Ils sont zinzins, ils ont la moitié des infos, et tu peux même leur refiler des films à regarder et commenter dans l’onglet « chapeau » de leur site.

Bon, je crois que tu as de quoi faire niveau podcasts maintenant, lectrice !