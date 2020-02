Entre Tchoins revient le 11 février ! Abonne-toi ici pour regarder Entre Tchoins !

Bienvenue dans la retransmission en podcast de l’émission live d’Entre Tchoins !

C’est quoi Entre Tchoins ?

Entre Tchoins, c’est une émission live (retransmise ensuite en podcast) que Queen Camille et Kalindi animent, avec Alix qui lit tes commentaires en direct, un mardi sur deux, à 21h sur la chaîne Twitch de madmoiZelle.

Au programme : une heure d’émission zinzin et sans tabou parsemée d’amour, de sexe, de défis, de conseils et d’infos WTF.

L’ambition de cette émission est de t’empouvoirer et te faire rire jusqu’à ce que fasses un peu pipi sur toi.

Entre Tchoins #3 – Les appli de rencontre

Dans cet épisode 2 d’Entre Tchoins, Queen Camille et Kalindi ont discuté appli de rencontre.

Camille s’y ennuie ferme, Kalindi n’en peut plus de swiper, et Alix reçoit des messages incongrus et marrants.

Entre Tchoins revient le 11 février sur le thème du porno, alors si tu as des aventures à nous raconter à ce propos, envoie-nous un mail à entretchoins[at]madmoizelle.com.

Tu peux aussi nous donner tes idées de défis que Kalindi et Camille se donneront un malin plaisir à réaliser en direct !

