Philippe Katerine x Angèle : Le clip le plus zinzin de 2020 est arrivé !

Hier, mercredi 12 février est sorti le clip le plus ICONIC de ce début d’année 2020 : « Duo », un titre de Philippe Katerine, Angèle et Chilly Gonzales.

La voix fluette d’Angèle + Philippe Katerine (mon rôle modèle et guide spirituel depuis l’enfance) = Cassandre aux méga anges.

« Duo », une pépite de Philippe Katerine, Angèle et Chilly Gonzales

J’attendais le clip depuis novembre dernier quand l’album Confessions de Philippe Katerine est sorti.

J’avais adoré retrouver mon artiste préféré une fois de plus dans un album qui lui ressemble tant.

Et j’avais en même temps été agréablement surprise de découvrir tant de featurings divers et variés sur ce disque.

J’ai adoré les morceaux avec Lomepal, Gérard Depardieu, Camille ou encore l’actrice Léa Seydoux. Le clip commun de « 88% », « Blond » et « Bonhommes » avec Lomepal et Gérard Depardieu était déjà bien perché.

Mais le titre qui m’a le plus marqué, c’est celui du trio formé par Philippe Katerine, Angèle et le voluptueux Chilly Gonzales, un compositeur et musicien que j’ai notamment découvert avec « Oregano », un morceau au piano qui m’emporte à chaque fois.

Le clip complètement zinzin de « Duo »

Ce clip réalisé par Manou Milon et Vincent Castant, c’est une parenthèse surréaliste à l’esthétique bien léchée. Et donc ma came à 100%.

Toi aussi, laisse-toi bercer par ce morceau et débarque dans cette douce bulle de folie douce.

On a le même tempo, mais pas le même pattern

Ça y est ? Toi aussi tu l’as dans la tête ?

J’ai adoré l’évolution du clip qui passe d’un premier plan « sobre » (tout est relatif ici), avec des couleurs épurées, à des scènes complètement WTF, psychédéliques et kitch à souhait qui m’ont beaucoup rappelé les clips de Magnum, un précédent album du chanteur.

Je valide ce duo à 100% autant dans la musicalité qu’à l’image !

Ils seront d’ailleurs touts deux présents aux Victoires de la Musique demain, vendredi 14 février et sont nommés dans différents catégories.

