Mise à jour du 13/02/2020

Les Victoires de la Musique auront lieu demain !

Il est encore temps de découvrir les nommés et de voter pour soutenir ton ou tes artistes préférés !

La 35ème cérémonie des Victoires de la Musique sera diffusée le 14 février sur France 2 !

Et les nommés aux Victoires de la Musique 2020 sont….

Artiste féminine de l’année

Angèle

Clara Luciani

Catherine Ringer

Artiste masculin de l’année

Philippe Katerine

Lomepal

Alain Souchon

Album de l’année

Âmes Fifties de Alain Souchon

Confessions de Philippe Katerine

Jeanine de Lomepal

Les étoiles vagabondes : expansion de Nekfeu

Panorama de Vincent Delerm

Révélation scène

Hoshi – Production : Caramba

Aloïse Sauvage – Production : Initial Artist Services

Suzane – Production : W spectacle

Album révélation

Les failles de Pomme

Maëlle de Maëlle

Tempéraments de Malik Djoudi

Chanson originale

Allez reste de Boulevard des Airs et Vianney

Ça va ça vient de Vitaa et Slimane

Nue de Clara Luciani

Presque de Alain Souchon

Stone avec toi de Philippe Katerine

Concert

Both sides – Jeanne Added / Production : Wart

Brol Tour – Angèle / Production : Auguri Productions & Angèle VL

Le grand petit Concert – M // Production : Labo M / L Productions

Création audiovisuelle

Au DD – PNL // Réalisateur : QLF

Balance ton quoi – Angèle // Réalisatrice : Charlotte Abramow

Live Les Vieilles Canailles – Les Vieilles Canailles – Réalisateur : Serge Khalfon

Je suis super heureuse de retrouver aux Victoires de la Musique des artistes comme Angèle (en même temps, c’était assez évident), Aloïse Sauvage (qui est clairement en train de devenir ma chanteuse préférée, et étant un vrai cœur d’artichaut musical, ce n’est pas rien pour moi de dire ça).

Clara Luciani, Suzane, Pomme ou encore Philippe Katerine (l’amour de ma vie) mais aussi PNL (une de mes grandes découvertes de l’année dernière).

Tu peux voter pour tes artistes préférés aux Victoires de la Musique 2020 !

Tu pourras élire le meilleur album et la meilleure chanson originale et, nouveauté 2020, les troisièmes tours de vote pour la chanson originale, le concert et la création audiovisuelle sont désormais ouverts au public !

Les Victoires de la Musique souhaitent enfin associer plus le public qui pourra voter par internet du 13 janvier au 13 février 2020.

Si tu es plutôt branchée classique, je te glisse le lien des Victoires de la Musique Classique qui se déroule aussi en février !

