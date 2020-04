Perceval et Kadoc réunis dans une vidéo de cuisine, mon coup de cœur du mois

« Le gras, c’est la vie. »

Cette phrase culte de Kaamelott, les acteurs Franck Pitiot et Brice Fournier ne l’ont pas oubliée.

Et pour cause, dans le premier épisode de Des quiches et des hommes, la web-série gastronomique, le deux acteurs de la série tragi-comique d’Alexandre Astier n’ont pas choisi le plus light des plats !

Perceval et Kadoc dans une web-série gastronomique

Pour cet épisode, les deux comédiens qui incarnent Perceval (le fidèle chevalier du Roi Arthur, qui ne pige rien mais a parfois des fulgurances) et Kadoc (frère de Karadoc, gardien du savoir-manger), se lancent dans la confection d’une escalope milanaise accompagnée de son aubergine panée.

Recette savoureuse façonnée grâce au savoir de Brice Fournier, célèbre restaurateur de la ville de Lyon, où il fait fureur avec son restaurant Delicatessen.

Pour l’aider à fabriquer, avec de très bon produits, ce plat gourmand, Brice a invité son camarade Franck Pitiot, l’un des visages préférés de la série Kaamelott, qui sera bien sûr au casting du film qui devrait sortir fin juillet.

Ensemble, ils proposent un premier épisode amusant et didactique, lors duquel ils reviennent un peu sur leurs personnages respectifs.

Outre le bonheur de retrouver les deux compères derrière les fourneaux, j’aimerais souligner la qualité de la vidéo, dans laquelle tout est franchement soigné, de la lumière aux plans serrés sur les visages.

C’est aussi beau que ça donne faim.

Je te conseille vivement de cliquer, douce lectrice, tu ne seras pas déçue.

