Parlons sans complexe de vaginettes

Décryptons ensemble la vaginette, ce sextoy mystérieux qui a beaucoup de choses à dire, et énormément de choses à faire.

La vaginette, que vous connaissez peut-être sous le doux nom de masturbateur, est le type de sextoy « masculin » le plus vendu au monde. Avec un mode d’utilisation très intuitif, ce jouet pour adulte n’est rien d’autre qu’un manchon de masturbation, solide à l’extérieur, avec une gaine texturée à l’intérieur. Ainsi, toute personne possédant un pénis peut l’insérer dans la gaine pour profiter d’une masturbation améliorée.

Si vous souhaitez d’ores et déjà mettre une image sur un mot, vous pouvez vous rendre sur le site de Lovehoney, la boutique du bonheur sexuel. Au-delà de leur large choix de jouets pour adultes en tout genre, le site fournit des conseils afin que toutes et tous atteignent l’épanouissement sexuel le plus total.

Pourquoi utiliser une vaginette ?

En 2000, les Françaises et les Français ayant déjà utilisé un sextoy représentaient 7 % de la population du pays. Vingt ans plus tard, selon une étude de l’IFOP, ces adeptes des jouets pour adultes ne représentent pas moins de 50 % de la population française.

Les résultats de cette étude indiquent également que les sextoys sont plus utilisés en couple qu’en solitaire. Mais lorsque ces couples contiennent un homme, ou qu’une personne propriétaire d’un pénis souhaite se faire plaisir, la question des sextoys mérite d’être posée. C’est là que la vaginette entre en jeu.

Utiliser un masturbateur présente de nombreux avantages et bienfaits dont vous ignorez peut-être l’existence. Premièrement, se servir d’une vaginette permet de connaître son corps, ses envies et ses limites en douceur. Écouter son corps permet de s’aimer davantage, de gagner en confiance en soi et en communication avec ses partenaires.

L’utilisation de ce sextoy permet aussi de varier les plaisirs, tant en termes de masturbation solitaire, que lors d’ébats à plusieurs. Dans ce cas précis, cela peut pimenter la relation sexuelle en sortant des sentiers battus.

Les différents types de vaginette

Il existe autant de sextoys « masculins » qu’il y a de désirs à assouvir. Entre les anneaux péniens, les masseurs prostatiques ou encore les accessoires de bondage que vous pourrez retrouver sur le site de Lovehoney, l’univers des jouets « pour hommes » est vaste. Dans cet océan de sextoys, les masturbateurs possèdent, eux aussi, leurs variantes, avec chacune ses spécificités :

Les vaginettes classiques

Manchon de masturbation EDGE Cup — Tracey Cox — 22,95 €

Ces masturbateurs sont les plus traditionnels que l’on peut trouver sur le marché. Celles-ci, non réalistes, ont comme unique but de donner du plaisir à ses utilisatrices et utilisateurs sans rappeler des parties de l’anatomie humaine. Ces sextoys sont simplement des gaines, généralement en silicone, que le pénis vient pénétrer lors d’une séance de masturbation. Un moyen simple et efficace de se faire du bien différemment, seul ou à plusieurs.

Les vaginettes vibrantes

Masturbateur homme vibrant chauffant Power Heat — Blowmotion — 109,95 €

À l’image de la vaginette classique, ce jouet pour adulte possède une esthétique souvent neutre, sans rappeler le corps humain. Mais contrairement à sa version traditionnelle, celle-ci va un petit peu plus loin, en offrant un système de vibrations permettant d’atteindre de toutes nouvelles sensations.

Les pompes à pénis

Pompe à pénis texturée — BASICS — 24,95 €

À première vue, les pompes à pénis peuvent s’apparenter à des engins de torture. Pourtant, ces sextoys savent faire leurs preuves. Après avoir inséré le pénis (bien lubrifié) dans la pompe, il suffit de l’actionner pour créer un effet de succion. Ainsi, le sexe se gorgera de sang et sa taille augmentera.

Bon à savoir : ce jouet peut également être utile pour les personnes souffrant de troubles érectiles, facilitant ainsi l’érection.

Les vaginettes réalistes

Masturbateur homme vaginette réaliste texturée — Honey Pot — 54,95 €

À l’inverse des vaginettes classiques, aux aspects neutres et non-humains, les vaginettes réalistes ressemblent comme deux gouttes d’eau à l’anatomie humaine. De quoi stimuler votre imagination.

Les vaginettes réalistes : des modèles pour tous les goûts

Ces masturbateurs ô combien réalistes, dont regorge la boutique en ligne Lovehoney, est l’équilibre parfait entre plaisir synthétique et allure naturelle. De nombreux modèles sont disponibles, avec différentes spécificités, à commencer par l’orifice qu’ils copient. Il existe des vaginettes en forme de vagin (cela tombe sous le sens), en forme d’anus ou encore de bouche. Ainsi, la masturbation se transformera en simulation de pénétration ou de fellation. En voilà, de nouvelles expériences.

Certaines sont travaillées de façon à créer le plus de sensations possibles. D’autres sont moulées sur des actrices et acteurs pornographiques célèbres, pour que le plaisir soit plus vrai que nature et satisfaire les fantasmes de certains utilisateurs et utilisatrices.

Pour satisfaire chacune et chacun, ces masturbateurs sont disponibles en plusieurs tons, avec différentes fermetés et de multiples détails.

À expérimenter seuls ou en couple

Évidemment, ces jouets centrés autour d’un seul organe ont été créés pour accompagner le plaisir solitaire. Mais rien n’empêche de faire participer un ou plusieurs partenaires lors de l’utilisation de ces sextoys « masculins ».

Ramener des sextoys au sein d’un couple, ou d’une quelconque relation sexuelle avec une autre personne, permet d’ouvrir la discussion sur les fantasmes de chacun. Ainsi, l’un ou l’autre des partenaires peut se sentir libre d’exprimer et d’expérimenter, et tout le monde passe un bien meilleur moment !

Ce qu’il faut retenir sur les vaginettes

L’épanouissement sexuel doit faire partie des priorités de chacun, et cet objet peut aider n’importe qui à y accéder. La vaginette est un excellent moyen de faire ses premiers pas dans le monde merveilleux des sextoys, en étant certain de ne pas être déçu. D’ailleurs, son prix accessible la rend encore plus alléchante.

Que vous choisissiez d’utiliser un masturbateur réaliste ou non, vibrant ou manuel, vous trouverez obligatoirement chaussure à votre pied. La boutique en ligne Lovehoney ne manque pas d’inventivité pour vous proposer des vaginettes qui vous procureront un plaisir toujours plus proche des sensations d’une réelle pénétration afin de vous faire fondre de plaisir.

À lire aussi : 4 idées reçues sur le plaisir masculin, et des conseils pour les envoyer valser