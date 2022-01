Où sont les meufs ? Découvrez 11 rappeuses à suivre en 2022

Plein de rappeuses ont émergé en France ces dernières années… et sont malheureusement absentes du top des artistes à suivre publié par Booska-P, média de référence. Histoire de mettre un peu de meufs dans tout ça, on vous a sélectionné onze musiciennes à suivre.

Que du mâle. Le média de référence sur le rap français, Booska-P, vient de sortir sa très attendue liste des onze rappeurs à suivre en 2022. On peut y retrouver des talents déjà bien installés de la scène française tel que La Fève ou encore Lesram. Et comme le déplore Madame Rap, autre média de référence, on ne peut y retrouver : aucune femme.

2022 : les femmes seules peuvent faire une PMA mais visiblement toujours pas rapper. Merci bien à Booska-P pour ce classement de 11 rappeurs (et 0 rappeuse) à suivre, qui fleure bon les anciens temps. pic.twitter.com/r0n92U67Xf — Madame Rap (@madame_rap) January 11, 2022

Pourtant, il y a (bien évidemment) des meufs à suivre dans le rap aussi. Pour vous, on a donc rassemblé 11 talents plus ou moins connus que vous devez découvrir cette année !

Doria, validée par la street et par Jul

Doria est déjà bien connue du grand public, mais vous n’avez peut-être pas eu encore l’occasion de l’écouter. Elle s’est faite remarquer du grand public après un featuring avec Jul intitulé Toi-même tu sais.

Pendant l’année 2021, elle a sorti son premier album, Depuis le départ, et y mêle des couplets où elle rappe franc avec des refrains chantants. Sa voix est assez incroyable et elle se livre avec beaucoup de sincérité dans ses morceaux.

Doria a eu l’occasion de participer à la 4è édition du Hip-Hop Symphonique, un évènement organisé par Mouv’ pendant lequel plusieurs rappeurs et rappeuses se produisent en direct sur scène accompagnés d’un orchestre.

Elle a également participé au Classico Organisé sur le morceau On refait le monde aux côtés de Jul, Le Rat Luciano et d’autres rappeurs.

Doria est déjà bien installée dans le milieu du rap mais elle a marqué l’année 2021 avec beaucoup de projets différents et son talent grandissant. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez écouter les yeux fermés !

Zinée, le talent dans la voix et dans les yeux

Zinée est une rappeuse originaire de Toulouse qui a sorti en 2021 son premier album intitulé Cobalt. Elle a une voix pleine de caractère et un flow très particulier.

Signée dans le label parisien Le Dojo 75 Session qui a accompagné des artistes mémorables tel que Népal, Zinée a également collaboré avec le rappeur Sheldon sur son dernier album, dans un morceau enivrant intitulé Infini.

L’artiste a une identité visuelle très définie en plus de son travail musical : des dessins rêveurs la représentant en personnage de dessin animé ornent ses réseaux. On la remarque et elle se démarque de plus en plus : 2022, sans doute une très grande année qui s’annonce pour Zinée !

Tracy De Sà, rappeuse polyglotte

Tracy De Sà nous vient de Lyon ; c’est une rappeuse/chanteuse aux influences très variées. D’origine indienne, cette artiste se démarque avec des morceaux où elle parle à la fois français, anglais et en espagnol.

Tracy De Sà a une personnalité forte et cela se ressent dans son travail musical. Son dernier album In Power célèbre la confiance en soi : elle s’y affirme telle qu’elle est. Ses influences de flamenco et reggaeton marquent ses morceaux aux sonorités originales et mémorables.

Tracy De Sà a parcouru le monde et veut raconter son histoire sans s’excuser d’être là. On a hâte de voir la suite !

Pour Nayra, ce n’est que le début

Nayra est une rappeuse qui vient de sortir son troisième single intitulé SAGA après deux autres titres parus en 2019 et 2016. Elle va notamment participer à un concert le 22 janvier aux côtés de Jäde, Joanna et Lazuli à La Maison de la Radio et de la Musique.

Nayra arrive en force dans ce morceau, où elle scande que ce n’est « que le début ». Et elle risque d’arriver fort en début 2022 pour, on lui souhaite, le début d’une longue saga.

Shani, d’Instagram à l’Olympia

Shani n’a pas encore beaucoup de sons sur les plateformes, mais elle se fait beaucoup remarquer. Son single Dimelo est sorti début décembre et elle a eu l’occasion de le jouer à l’Olympia lors de la première partie d’IAM — rien que ça !

Elle s’est également fait remarquer sur Instagram avec son freestyle pour 1 Minute De Rap intitulé Big up aux putes. Elle n’y mâche pas ces mots et fait comprendre qu’elle s’en fout de l’avis des autres sur son apparence.

Ce qui compte pour Shani c’est écrire des textes impactants, et pour l’instant c’est réussi.

Carmeline, l’alien du rap français

Avec deux singles à son actif, Carmeline mélange rap et chanson avec adresse. Elle se présente dans un morceau à la prod’ agressive et aux paroles franches : Ali-en.

Son morceau plus récent, 23h59, contient quelques éléments plus chantants, mais elle y garde toujours son flow bagarreur. À voir ce qu’elle nous réserve pour 2022.

Skia, la meuf aux cheveux roses qui fait du rap

Skia commence déjà à se faire remarquer par le monde du rap français. Elle a sorti plusieurs singles en 2020 et 2021 et a été remarquée comme une des révélations Amazon Music. Elle se définit comme « la meuf qui a les lunettes et les cheveux roses qui fait du rap. »

Skia propose à la fois des textes de pur ego trip et des compositions plus personnelles. Sa voix grave la porte dans son désir de marquer le rap français. Peut-être un album pour 2022 ?

Lazuli, le flow franco-espagnol

Lazuli est une rappeuse aux influences musicales brésiliennes, qui rappe en français et en espagnol. Son flow n’est pas dans la force, mais très enivrant ; une chose est sûre, ses morceaux donnent vraiment envie de chanter !

Son style musical est très marqué par ses influences bail funk. Lazuli a a sorti en 2021 son EP Zero et plusieurs clips qui font bien voyager.

Siloh, la plus belle voix cassée du rap français

Siloh est une jeune rappeuse/chanteuse qui a trois singles à son actif et est récemment apparue sur l’album du rappeur Veust. Ses paroles sont en français et en anglais ; sa voix légèrement cassée donne beaucoup de caractère à ses morceaux.

La jeune femme sort un nouveau single le 14 janvier, Bad Picking. Son style très 1990s, mêlé à un flow beaucoup plus moderne, promet de belles choses à venir !

Lean Chihiro, la rappeuse préférée de ton otaku préféré

Lean Chihiro est une rappeuse parisienne qui chante en anglais. Son style musical est d’ailleurs très inspiré par la scène américaine ; son univers, lui, est influencé par la pop culture japonaise — elle a d’ailleurs appris le japonais.

La jeune femme a fait partie de la série documentaire d’ARTE Girlhood, le rap avant tout, dans laquelle elle présente sa vie et son travail. L’occasion de se rendre compte qu’elle a beaucoup de choses à raconter… et ça tombe bien, elle les raconte dans son premier album, Teenage Humanoid.

Kanis, from Miami to France

Kanis est une rappeuse qui chante et rap en français, mais qui vient initialement des États-Unis, plus précisément Miami.

Fun fact, son blaze était initialement Niska mais elle ne l’a pas gardé, car le rappeur du même nom a décollé avant elle ! Elle n’a pas abandonné son pseudo, mais l’a mis à l’envers.

Kanis mélange afro-chant et rap dans un style très moderne. On se rend compte de ses origines américaines dans sa musique bien qu’elle chante en français, ce qui donne un mélange intéressant.

Et voilà ! C’était la liste de nos rappeuses à suivre cette année. Même si certaines sont déjà bien connues, on espère que vous avez quelques découvertes ; n’hésitez pas à rajouter d’autres noms à la liste si vous en avez !

Crédit photo : Instagram de Zinée – Lean Chihiro – Lazuli