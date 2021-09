On l’avait (presque) deviné : Léna Situations a gravi une montagne, et pas n’importe laquelle !

Eh non, Léna Situations n’est pas partie faire Pékin Express, mais une aventure tout aussi folle qu’on retrouvera sur YouTube le 10 octobre.

Des photos de l’aventure partagée par Léna Situations et son copain également vidéaste, Seb, viennent d’être postées sur les réseaux de l’influenceuse.

Verdict : à défaut d’être partie élever des chèvres en montagne, elle a fait l’ascension du Kilimanjaro — probablement en partenariat avec adidas, marque remerciée dans le post pour avoir équipé le couple.

La vidéaste a posté les photos sur Instagram accompagnés d’un texte disant que c’était « l’aventure la plus difficile physiquement et mentalement » de sa vie. On veut bien la croire, car le Kilimanjaro, c’est le plus haut sommet du continent africain avec un pic à 5895 mètres !

Léna étant habituée à filmer ses vacances un peu plus confortables que cette rando de l’extrême, les images de cette aventure risques d’être différentes du contenu que la jeune femme propose d’habitude.

Tweet de Léna Situations

Bientôt l’ascension du Kilimanjaro par Léna Situations et Seb sur YouTube

Le vlog de cette aventure unique risque d’être riche en émotions, si on se réfère aux photos de Léna Situations, les larmes aux yeux emmitouflée dans son pull tel un pingouin. Pas sûre que tout le monde serait capable de gravir le Kilimanjaro, d’autant plus en couple, d’autant plus en étant filmée ! Et ça promet de donner envie de voyage…

Si vous rêviez de voir Léna sur M6, consolez vous : elle s’est quand même excusée auprès des fans de Pékin Express qui rêvaient de la voir dans l’émission. Quand les hypothèses du Web se révèlent un peu trop convaincantes, on peut finir déçue !

Crédit photo : YouTube – Léna Situations