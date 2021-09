Léna Situations vient d’annoncer sur Instagram une pause à l’aide d’un post simple et efficace : « Bye » en lettres cursives sur fond bleu. Mais que va donc faire la vlogueuse d’été ? Enquête. (OK, c’est pas vraiment une enquête, vous chauffez pas trop.)

Essayer de deviner la raison pour laquelle la jeune influenceuse Léna Situations va s’éloigner officiellement des réseaux est aussi compliqué qu’une enquête Agatha Christie. Pour cause, elle a laissé très peu d’indices !

Un emoji montagne en bio Instagram et en tweet, une story avec son petit ami (et collègue vidéaste) Seb disant qu’il est « prêt pour demain », un mystérieux post Instagram et c’est tout.

Plusieurs hypothèses s’offres à nous, certaines plus crédibles que d’autres.

Trois hypothèses zinzou sur le « bye » de Léna Situations

1. Elle va élever des chèvres à la montagne

Qui n’a jamais rêvé de tout plaquer pour s’occuper de brebis toutes mignonnes au fin fond des Alpes ? Peut-être que Léna Situations se permet une pause détente et en profite pour explorer les beaux paysages bucoliques des Pyrénées.

C’est un peu tiré par les cheveux me direz-vous, mais pas impossible si on se fie à l’emoji montagne !

🏔 — la dame d’instagram (@lenasituations) September 12, 2021

2. Elle s’installe à Disneyland

Bon… Si on se réfère aux quelques indices que nous avons sur l’Instagram de Léna, il se trouve que sa dernière publication avant le fameux « Bye », c’est une photo d’elle à Disneyland Paris, avec une belle robe et des oreilles de Minnie.

Il est possible que Léna ait passé un si beau moment à Disney qu’elle a décidé de ne jamais rentrer pour vivre dans le château de la Belle au Bois Dormant. Too far, peut-être ?

3. Elle s’installe dans un LEGO Store, matrixée par le prank de McFly et Carlito

Les youtubeurs McFly et Carlito avaient frappé fort en décembre 2020 en remplaçant tous les meubles de l’appartement de Léna par des LEGO. La jeune femme en avait même pleuré de surprise !

Il est certain que ce prank l’a marquée et qu’elle s’installe dans un LEGO Store car ses meubles en petites briques qui font mal aux pieds lui manquent beaucoup trop.

L’hypothèse la plus probable sur le « bye » de Léna Situations

Vincent Manilève, auteur du livre YouTube derrière les écrans: Ses artistes, ses héros, ses escrocs, a contribué à l’enquête du départ d’Internet de Léna avec une suggestion plutôt probable (en tout cas plus que les nôtres) :

sinon les théories pour le "départ d'internet" de Léna c'est soit une participation en guest dans pékin express avec Seb (elle connaît Rotenberg et y'a un emoji montagne dans sa bio), soit un autre documentaire avec lui dans la veine de ce qu'il avait fait en papouasie voilà — Vincentmnv 🦆 (@VincentMnV) September 13, 2021

Léna partirait potentiellement faire Pékin Express ou un nouveau documentaire avec son compagnon Seb, qui est également youtubeur. Les deux options sont probables car l’émission de M6 accueille déjà Tibo InShape et Juju Fitcats, un couple de vidéastes spécialisés dans le sport, alors pourquoi ne pas faire s’affronter plusieurs duos similaires, dont Léna et Seb en train de faire du stop ?

Que ça soit pour une aventure filmée à la montagne ou non, une petite pause des réseaux fera certainement du bien à la jeune influenceuse qui a en quelques années bâti un réel empire sur Instagram. See you soon Léna !

À lire aussi : J’en ai assez que Léna Situations ne soit pas prise au sérieux