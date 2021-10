Notre escroquerie lesbienne préférée se reforme : t.A.T.u. retourne sur scène en 2022

Les deux chanteuses russes scandaleusement non-lesbiennes pourrait bien revenir sur le devant de la scène, presque vingt ans après l’hymne All the things she said. On ne l’avait pas vu venir.

Les chanteuses de t.A.T.u. de nouveau réunies ? C’est ce que nous promet 2022. Lena Katina a annoncé sur son compte Instagram une tournée Tribute à t.A.T.u. où d’autres artistes entonneront les chansons du groupe — annonce confirmée par l’autre moitié de t.A.T.u, Yulia Volkova, qui a ajouté qu’elles seraient présentes sur scène.

Avouez que vous n’aviez pas vu ces retrouvailles venir.

Après leur indétrônable single All the things she said qui a déferlé sur le monde en 2002, et quelques autres chansons diablement bien ficelées comme All About Us ou Friend or Foe, soyons honnêtes, on a peu suivi la carrière de Lena Katina et Yulia Volkova.

La première continue de se produire en solo, la seconde a continué à pousser la chansonnette quelques années, avant de se lancer dans une carrière politique tout récemment (sans grand succès non plus).

Homophobie et fake romance

Si leur chanson phare est restée un hymne dans le cœur des lesbiennes qui ont grandi dans les années 2000, les deux chanteuses n’ont clairement pas pris la même route quant à leurs convictions sur le sujet.

Tandis que Lena Katina a à plusieurs reprises défendu la communauté LGBTQI+ en Russie, qui subit depuis plus de dix ans une sévère répression, Yulia Volkova s’est plutôt illustrée par des déclarations d’une homophobie crasse. Deux salles, deux ambiances.

Et il faut bien le dire, personne n’est dupe : on sait très bien aujourd’hui que la romance entre Yulia et Lena était totalement fake, et pire, qu’elle était juste là pour appâter le chaland — comprenez les regards concupiscents des hommes hétérosexuels qui aiment mater des écolières se rouler des pelles sous la pluie — et non pas pour offrir une représentation lesbienne dans la musique pop, ce qui manquait cruellement à l’époque (constatons aujourd’hui que les temps ont pas mal changé de ce côté) !

Rétrospectivement, oui, tout ça respirait la lesbophobie. Mais dans le contexte du début des années 2000, dites-vous qu’on a été nombreuses à guetter M6 pour ne pas louper une miette du fameux clip…

Et aujourd’hui encore on danse en hurlant « This is not enooooough » en soirée. Enfin dans celles que je fréquente.

Crédit photo : NatureBoyMD, Public domain, via Wikimedia Commons