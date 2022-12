Non, l’Homéoplasmine n’est pas un baume à lèvres et voici pourquoi  

L’Homéoplasmine fait partie des produits dont on garde toujours un tube chez soi « au cas où ». Et pour cause, cet crème a de nombreux atouts ! Mais ce n’est pas pour autant un baume à lèvres ni un primer… On vous explique.

L’Homéoplasmine est un médicament initialement formulé pour traiter et apaiser les irritations de la peau. Sa formule crémeuse est conseillée pour le « traitement d’appoint de l’épiderme » à raison « d’une à trois applications par jour en couche mince » selon la notice d’utilisation fournie avec le tube. Le problème, c’est qu’aujourd’hui de nombreuses personnes utilisent cette formule à tort et à travers comme masque ou baume pour les lèvres, soin anti-âge, base de teint et fixateurs à sourcils. Des formes d’utilisation diverses et détournées qui ont toutes un point commun : elles sont non appropriées.

Pourquoi l’Homéoplasmine doit être appliqué avec parcimonie ?

Vous l’aurez compris, L’Homéoplasmine est un véritable médicament. De ce fait, il ne peut pas être utilisé à des fins cosmétiques. Ce qui le rend non adapté à une utilisation quotidienne, c’est la présence d’acide borique dans sa formule. Ce dernier est un antiseptique local et un astringent léger à usage ophtalmique.

Sur la notice du produit, on peut lire cette mise en garde : « De par la présence d’acide borique, ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée ni répétée, sur une peau lésée (notamment brûlée), sur une grande surface, en pansement occlusif (fermé) en particulier chez l’enfant. »

Des produits pharmaceutiques trop souvent détournées à des fins cosmétiques

Biafine, Homéoplasmine, crème anti hémorroïdes… Des dizaines de produits pharmaceutiques considérés comme des médicaments sont détournés de leur utilisation principale à des fins cosmétiques.

Si ce phénomène se constate particulièrement auprès de la clientèle étrangère (souvent en admiration devant le large choix de produits en libre service dans nos parapharmacies françaises), des milliers d’astuces beauté montrant comment utiliser ces médicaments pullulent sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, la Biafine devient ainsi une crème anti-démangeaisons lorsqu’on se fait piquer par des moustiques, l’Homéoplasmine est présenté comme le meilleur primer de l’industrie et la crème anti-hémorroïdes est toujours utilisée pour atténuer les cernes.

Malheureusement, en détournant l’utilisation de ces différents produits, le consommateur joue avec la santé de sa peau, et si leurs effets à court terme peuvent donner envie de les utiliser sur le long terme, c’est une mauvaise idée.

Pour contrer ce phénomène, les laboratoires n’ont pas hésité à mettre au point des cosmétiques dédiés aux problématiques visées par les personnes détournant les médicaments en question. Ainsi, Biafine a créé son propre lait à utilisation quotidienne appelé Cicabiafine quand Boiron (Homéoplasmine) a imaginé un baume pour les lèvres baptisé Dermoplasmine®.

Espérons que le message soit bien passé.

À lire aussi : On a trouvé le contour des lèvres parfait… Et c’est un feutre à taches de rousseur

Crédits de l’image de une : @Angela Roma via Pexels.