Non, les mères n’ont pas à être désolées d’avoir un bébé qui pleure dans un avion

Oui, les bébés peuvent pleurer dans les transports, ça arrive. Et alors ?

Attention, ça va ruer dans les poussettes. Il y a quelques jours, une jeune internaute a publié sur TikTok une vidéo d’elle, face cam, subissant les pleurs d’un bébé dans un avion. En légende de la vidéo, elle écrit : « pourquoi est-ce qu’il n’existe pas des vols réservés aux adultes ? Je pourrais tellement payer cher pour ça ! »

Les réactions ne se font pas attendre dans les commentaires, de la part de celles et ceux qui partagent totalement son avis, mais aussi de celles et ceux qui s’insurgent de sa vidéo, défendant les parents de l’enfant qui pleure, qui subissent tout autant.

Et désolée, mais chez Daronne, on est du côté daronnable de la force. Arrêtons deux secondes le délire, si vous le voulez bien.

Les bébés, ça pleure, déso pas déso

Dans la vidéo en question, heureusement, la personne qui se filme ne montre pas ce que les parents ont l’habitude de voir dès qu’ils sont dans l’espace public avec un enfant qui a l’audace de pleurer, à savoir les regards noirs des autres usagers, les soupirs qui s’entendent bien fort, les réflexions à peine murmurées de la part de celles et ceux qui vont devoir subir les pleurs d’un enfant qu’ils ne connaissent pas.

Seul son sourire final traduit son état d’esprit : la pauvre, elle entend beaucoup de bruit dans un avion alors qu’elle n’a rien demandé. Ouin.

Soyons clairs : personne, je dis bien PERSONNE n’aime entendre un bébé pleurer. C’est fatigant, usant, stressant et ça énerve.

Bien évidemment, personne n’a envie de subir les décibels d’un bébé qu’il est impossible de calmer. En plus, en tant que parent, on ne choisit ni les moments où son môme va pleurer, ni l’endroit où ça va arriver. Et vous savez ce qui est le plus stressant pour un parent qui est doté d’un bébé qui pleure pendant un vol ou un voyage en train ? Ceux qui les jugent.

Ceux qui stressent le plus en entendant les pleurs du bébé, ce ne sont pas les autres usagers, ce sont les parents, ou plutôt, arrêtons de nous voiler la face, les mères.

Joie de la société patriarcale, qui fait que ce sont encore le plus souvent les mères qui s’occupent des mômes, ce sont elles qui se prennent de plein fouet les regards de travers dès qu’elles montent dans un train avec un bébé dans les bras, ce sont elles qui stressent dans l’avion en entendant les soupirs des autres usagers dès que leur môme teste la puissance de sa voix.

Mais que vous le vouliez ou non, les bébés font partie de la société, et demander de les exclure est réellement problématique.

Oui, on peut ne pas apprécier la présence des enfants. On peut ne pas en vouloir soi-même, on peut aussi vouloir passer un voyage au calme. Tout cela s’entend et se comprend. Mais on n’a pas toujours ce qu’on veut dans la vie, et faire subir, de façon dure et violente, son mécontentement à une mère qui galère déjà suffisamment n’est ni humain, ni normal, ni compréhensible.

Les mères n’ont pas à être désolées parce que leur enfant pleure. Les mères n’ont pas à s’excuser d’avoir un bébé, les mères n’ont pas à être mises en marge de la société parce qu’elles ont enfanté. Elles n’ont pas non plus à, comme j’ai déjà pu le lire par exemple, offrir des boules Quies aux usagers d’un avion pour s’excuser à l’avance du bruit que son bébé va faire.

La société doit s’adapter aux mères et pas l’inverse. Un avion n’est rien de plus qu’un bus qui vole. Si vous voulez du calme, prenez un jet privé.

Un bébé n’a pas de bouton off, il ne s’arrête pas de pleurer parce qu’on lui demande gentiment, il n’en a pas les capacités cognitives.

Si vous voulez être un peu décent et vous demander ce que vous pouvez faire pour aider une mère, donc un autre être humain que vous, à passer un moment plus agréable, vous pouvez au mieux lui filer un coup de main en divertissant l’enfant qui pleure — l’interaction avec une personne inconnue peut souvent calmer très vite un bébé — ou, si vous ne voulez rien faire parce que vous n’êtes pas à l’aise avec les enfants — ce qui s’entend parfaitement, vous pouvez au moins envoyer un sourire compatissant à celle qui, je vous le rappelle, est encore plus stressée que vous de subir cette situation.

Concernant la personne de la vidéo TikTok, qui joue la victime et qui subit les pleurs d’un bébé, elle est la triste représentation d’une rupture de la société actuelle, de celle qui demande à ce que les mères soient mises de côté du moment qu’elles enfantent.

N’oubliez pas que lorsque vous demandez à ce que des enfants soient silencieux, ce qu’ils ne sont pas capables de faire avant un certain âge, vous demandez aussi à leur mère de s’exclure et de se taire.

Non, les mères ne doivent pas être dans un vol à part ou un train à part pour voyager, non, elles ne doivent pas allaiter cachée ou dans un espace dédié, non, elles ne doivent pas offrir des bouchons d’oreilles aux usagers quand elles prennent des transports. Les mères font partie de la société, les enfants aussi, va falloir respirer un grand coup par le ventre et faire avec.

