Comment passer des bonnes vacances avec des potes qui ont des enfants ?

Vous avez des questions ? La Daronne a les réponses ! (Oui bon, c’est pas forcément les meilleurs conseils, mais elle fait ce qu’elle peut, hein.) Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre courrier du cœur pas comme les autres.

La question pour la Daronne

Salut Daronne, On a lu le courrier de Cams qui ne voulait pas partir avec les enfants de sa meuf et nous, on n’est pas comme ça, mais quand même ça nous a fait flipper. On a décidé de partir à plusieurs dans une maison qu’on a louée, et parmi nous certains auront des enfants, d’autres non. Comment faire pour que ça se passe bien et que personne ne tue personne ? Des bisettes, Jen et Judith

La réponse de la Daronne

Mes petits parterres d’hortensia,

Tout d’abord, je tenais à vous féliciter. Pour une fois que des lectrices me contactent AVANT l’événement qui va foutre la merde, c’est assez exceptionnel pour être souligné.

Alors, je vous le dis tout de go, ça ne sera pas facile, car déjà les vacances entre adultes c’est fatigant, mais alors entre adultes avec des enfants au milieu qui n’appartiennent pas à TOUS les adultes présents, c’est chaud chaud chaud cacao.

Heureusement, je peux peut-être vous éviter le massacre, à la condition évidemment que tout le monde soit prêt à s’adapter. Oui, même les enfants. Non, je rigole, eux, ils ne s’adaptent jamais. Ils s’en foutent si le monde entier autour d’eux s’entretue façon série télé « The boys ». Les gosses sont de gros fouteurs de merde qui n’ont que leur petit plaisir à l’esprit.

Petit préambule à l’égard des parents

Je vais vous dire quelque chose d’un peu désagréable, parce qu’il faut bien que quelqu’un le dise, et ensuite peut-être que vous me détesterez, ou alors, vous me direz « AH ENFIN UNE MEUF QUI PARLE VRAI », ou plus probablement, vous n’en aurez pas grand-chose à cirer, car vous n’avez pas que ça à foutre de vous énerver pour rien. Bref. Allez, je le dis : avoir des enfants ne vous autorise pas à attendre des autres qu’ils s’adaptent totalement à votre rythme familial.

Vos compagnons de voyage n’ont pas à se lever à 7 heures du matin ni à passer leur après-midi coincés à la location car vous ne voulez pas interrompre la sieste du petiot, mais que vous ne voulez pas non plus que l’on sorte sans vous.

Les gars parents, il va falloir accepter que même si vous partez ensemble, vos vacances ne seront pas les mêmes que celles de vos proches sans enfants. Et ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, je ne demande pas aux mouflets d’arrêter de se comporter comme des mouflets, mais aux adultes de mettre un peu d’eau dans leur rosé pour que tout se passe au mieux.

Petit préambule à l’égard des Childless, Y A PAS DE RAISONS

Bon les gars, vous avez bien rigolé quand j’ai rappelé aux parents qu’avoir des marmots ne leur donnait pas le droit d’orchestrer vos vacances. Ce n’est pas une raison pour rentrer bourrés à 4 heures du matin en hurlant et réveiller le bébé des potes qui s’est enfin rendormi il y a une heure. Rentrez bourrés si vous voulez, je m’en fous, enfin même, je vous y encourage, car c’est les vacances nom d’une pipe, mais en silence.

Si vous faites du bruit quand même, j’espère que votre gueule de bois durera une semaine. C’est tout ce que vous méritez.

Pendant qu’on y est, soyez tolérants, vous avez accepté d’embarquer de jeunes parents dans vos valises, il ne faut pas non plus vous attendre à des sessions fiesta et des grasses matinées ininterrompues, parce que je vous le dis direct : c’est mort.

Un gosse, même si on l’emmène jouer à l’extérieur pour vous laisser pioncer le matin, produira quoiqu’il arrive un million de décibels durant les 10 petites minutes qui sépareront son réveil du moment où il passera la porte d’entrée. ET PIRE ENCORE, il boulottera systématiquement toutes les chips de l’apéro. Personne n’y peut rien, ni vous, ni ses parents.

Alors soyez cools et ne soupirez pas dès que le bambin fait un truc de bambin. Si les gosses vous tapent trop sur le système, partez tous seuls, mais n’attendez pas de vos proches darons qu’ils se comportent avec vous comme si leurs gamins n’étaient pas là.

Les recommandations pratiques de la daronne

La question du logement

La meilleure solution, c’est d’adopter une configuration dite dortoir. Ce n’est pas sexy, ce n’est pas romantique, c’est pra-ti-que. L’idée consiste à désigner la chambre la mieux isolée comme lieu de sommeil attitré en journée et en soirée. Les enfants y dorment pendant que les grands apérotent.

Au matin, quand lesdits enfants se lèvent, les adultes qui ont apéroté peuvent les remplacer pour faire la grasse matinée à l’écart de la cohue. Plus tard dans la journée, cette chambre servira de pièce à sieste pour les kids et pour tonton Lucas qui a encore abusé du Gin Tonic la veille. Etc.

La question du sommeil

On est en vacances pour se re-po-ser, enfin pas toi daronne, mais tes potes oui. Déjà je vous ai livré ma super technique de la chambre dortoir commun, maintenant je vais vous donner l’astuce de l’adulte d’astreinte matinale.

Un parent, ou un Childless qui a perdu un pari, peu importe, est prié de superviser la marmaille en extérieur, suffisamment loin pour que ceux qui restent au lit puissent pioncer tranquilles. Oui, je sais, rien n’est plus déprimant qu’un parc à jeu à 8 heures du matin, à part peut-être se faire réveiller aux aurores par les gosses des autres.

N’hésitez pas non plus à déterminer des horaires où le bruit est autorisé dans la baraque. Comme en maison de retraite. Mais ! Hey ! Il faut ce qu’il faut !

La question des loisirs et de la nourriture

Certaines activités ne sont pas adaptées aux enfants. Certaines activités donnent aux adultes l’envie de se pendre. Plutôt que de se taper des cris de gosses et la perte de copains partis trop tôt, autant que chacun accepte une bonne fois pour toutes que cette semaine soit placée sous le signe de la scission consentante. Certains iront à Aqualand, d’autres visiteront des vignobles, certains iront dans un restaurant gastronomique, d’autres à la pizzeria.

Adaptez-vous, ouvrez vos chakras, et ça va bien se passer promis

Allez, je vous laisse, je dois aller me chercher un Doliprane

La bisette,

Votre daronne

