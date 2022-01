On sait enfin quand revient The Boys, la plus crado des séries de super-héros

Fucking hell, on a failli attendre ! La saison 3 de The Boys, la série de super-héros la plus irrévérencieuse du moment, a enfin sa date de sortie.

Oubliez Falcon and the Winter Soldier, renvoyez Les Éternels se coucher et dites à Spider-Man de passer son bac d’abord : les super-héros des grandes personnes sont de retour. Et ils débarquent les poings en sang.

The Boys revient bientôt sur Prime Video !

The Boys saison 3 a sa date de sortie

Quarante-quatre secondes sur le sourire inquiétant d’Homelander, c’est tout ce qu’il faut pour teaser l’arrivée de The Boys saison 3, le 3 juin 2022 — soit près de deux ans après la diffusion des derniers épisodes de la série à l’automne 2020.

The Boys, la série de super-héros qui dépoussière le genre

Au cas où vous n’auriez pas encore dévoré The Boys (et sachez que je vous jalouse), disons que cette série librement inspirée d’un comics déjà ultra violent propose une vision des super-héros quelque peu… différente de celle à laquelle Marvel nous a habituées.

Point de super, point de héros : les humains augmentés de The Boys ont beau être sapés comme les Avengers, ils mentent, volent, se droguent, assassinent, violent, le tout impunément. Au point que des civils, victimes collatérales de leurs exactions, décident de se réunir pour les arrêter.

C’est pas Iron Man qui pourrait nous offrir un si beau bébé laser.

Portée par un Karl Urban (Le Seigneur des Anneaux) plus bourru que jamais, un terrifiant Antony Starr (Banshee) dans le rôle de Homelander ou encore la lumineuse Erin Moriarty (Captain Fantastic) en Stella, la seule héroïne qui pourrait ne pas être une raclure, The Boys a connu un succès bien mérité et a su se faire attendre — à cause du Covid, bien sûr.

Accueillons donc The Boys saison 3 comme il se droit à l’aube de l’été 2022 !

The Boys déborde d’hémoglobine sur Prime Video

