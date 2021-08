Marre de Marvel ? Chronicle, le meilleur film de super-héros, aura bientôt une suite

Vous l’avez peut-être oublié, peut-être même êtes-vous passée à côté, mais Chronicle, un film de super-héros atypique, a cartonné en 2012. Neuf ans et un tsunami Marvel plus tard, il va avoir une suite !

Chronicle est aux films de super-héros ce qu’Attack the Block est aux films d’extraterrestres. Deux longs-métrages posant un regard original sur un genre vu et revu, révélant au passage de futures stars — Dane DeHaan pour le premier, John Boyega pour le second.

Et deux univers qui s’apprêtent à faire leur retour au cinéma : Attack the Block, la suite, est déjà confirmée, c’est aujourd’hui au tour de Chronicle de revenir sur le devant de la scène !

Pour rappel, Chronicle, un film en found footage (filmé caméra au poing, comme un documentaire amateur), suit trois lycéens développant des super-pouvoirs et tentant de les apprivoiser afin de faire le bien… ou le mal.

John Davis, producteur chez Disney, s’est livré à Forbes dans un entretien autour de Jungle Cruise. Lorsque le journaliste évoque Chronicle, l’interviewé n’hésite pas à digresser et à livrer un beau scoop :

« Chronicle était le meilleur retour sur investissement de toute ma carrière. On l’a fait pour 12 millions de dollars, et il a rapporté 126 millions à l’international. Et il a continué à vivre après. C’est l’un des films les plus stables, financièrement, de mon écurie.

On travaille sur Chronicle 2 en ce moment et je pense que ça va être super. […] Ça va nous donner une chance de raconter cette histoire d’une façon différente.

On va la raconter d’un point de vue féminin. Ça fera dix ans que les évènements de Seattle se sont déroulés, alors on va beaucoup parler de fake news, de vraies news, de complots. Plus intéressant encore : la génération suivante à avoir ces pouvoirs, lesquels vont potentiellement les corrompre.

On a des jeunes femmes qui viennent de finir leurs études, on est dans l’empowerment, on raconte leur aventure. Quelle histoire nouvelle et intelligente on peut raconter avec ça ! »