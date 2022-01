Netflix réinvente La Liste de Schindler avec Transatlantique, bientôt tournée en France

La Cité phocéenne sera le berceau de la série Transatlantique, nouvelle série Netflix (réalisée par Anna Winger) sur l’un des héros de la Seconde Guerre mondiale.

C’est à Marseille (bébé) que sera tourné l’une des futures séries Netflix.

L’occasion pour Anna Winger, sa créatrice, d’explorer la France de la seconde Guerre mondiale.

Anna Winger, d’Unorthodox à Transatlantique

Si le nom d’Anna Winger ne vous dit rien, cela n’est pas très étonnant.

Les scénaristes et showrunners de séries sont souvent des travailleurs de l’ombre, qu’on cite dans les magazines mais qui font rarement la une (de la presse et de nos mémoires), la lumière étant généralement faite sur les acteurs d’un programme.

Pourtant Anna Winger a signé en 2020 l’un des programmes les plus regardés de Netflix, et aussi l’un des plus encensés : Unorthodox — l’histoire d’Esther, une jeune femme née dans une famille de confession juive orthodoxe de la communauté hassidique de Satmar, et essaie de s’en émanciper.

Anna Winger, âgée de 50 ans, d’abord photographe, n’a débarqué qu’en 2015 dans le milieu de la télévision, réalisant des téléfilms, avant de voir sa côte suffisament exploser en 2020 pour que Netflix ait envie de lui confier son prochain gros projet.

Transatlantique, la série Netflix qui se déroule à Marseille en 1940

Celui-ci s’appelle Transatlantique, sera tourné à Marseille et détaillera l’histoire de Varian Fry, le journaliste américain envoyé par le Comité de secours d’urgence, qui a orchestré la fuite de milliers de juifs en 1940, alors que les nazis ont envahi la France et que le Maréchal Pétain collabore avec eux.

Cette histoire, prochainement remodelée par les mains de la scénariste et réalisatrice américaine, est déjà bien connue du public, et surtout des cinéphiles. En effet, elle est au cœur du livre La Liste de Schindler, de Thomas Keneally, dont on connaît surtout l’adaptation au cinéma par Steven Spielberg.

Image tirée de La liste de Schindler

Pour l’heure, ce beau projet n’en est qu’au stade de préproduction et de devrait donc pas voir le jour avant la fin d’année 2022, voire l’année 2023.

Quoi qu’il en soit, il nous tarde de découvrir une nouvelle mouture de la vie du valeureux Varian Fry.

Découvrir Netflix à partir de 8,99€ par mois

À lire aussi : Unorthodox, la série poignante sur une jeune femme en quête de liberté