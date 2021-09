Mise à jour du 16 septembre 2021 —

Récompensé par 10 Oscars en 1962, West Side Story est un monument de la comédie-musicale, considéré encore aujourd’hui comme l’un des meilleurs drames lyriques jamais produits par les Américains.

Il n’était pas chose aisée de s’attaque à un tel morceau, mais Spielberg, jamais étourdi par le challenge, l’a fait.

Voilà la belle bande-annonce du remake de West Side Story

Plusieurs fois repoussé, le film tant attendu s’offre aujourd’hui une bande-annonce des plus splendides, qui présente notamment quelques unes des scènes les plus iconiques de la comédie-musicale originale, manifestement conservées ici.

Des ponts entre présents et passé s’ouvrent cette année, et dévoileront toute leur dimension le 8 décembre au cinéma.

Article initialement publié le 18 juin 2019 —

Depuis un an déjà, le West Side Story de Steven Spielberg se prépare ! On en sait désormais un peu plus sur cette adaptation de la célèbre comédie musicale.

West Side Story de Steven Spielberg, une comédie musicale d’ampleur

Pour vous rafraîchir la mémoire, l’histoire originale est celle d’une lutte entre deux gangs de quartier de New York.

Tony, membre des Jets, et Maria, affiliée aux Sharks, vont vivre une histoire d’amour interdite très shakespearienne, clairement inspirée de Roméo et Juliette.

Un film avait avait déjà été présenté en 1962 comme la traduction cinématographique de l’œuvre musicale de 1957.

Presque soixante ans plus tard, le temps est venu de mettre un petit coup de polish sur ce classique qui, bien qu’indémodable, sent un poil trop l’auto-bronzant et la gomina.

Cette année, plus de 30 000 candidats ont été auditionnés par la production, et Steven Spielberg introduira donc au grand public 50 artistes qui feront leurs premiers pas à l’écran.

Une équipe de choc pour le West Side Story de Steven Spielberg

Au-delà de son réalisateur multi-récompensé, ce nouveau film compte dans ses troupes Tony Kushner, le scénariste et dramaturge déjà lauréat d’un prix Pullitzer.

Côté casting, si la plupart des artistes sont peu connus, on note quand-même la présence d’Ansel Elgort en tête d’affiche, qui avait déjà ravi mon cœur avec Baby Driver. L’acteur est également chanteur et producteur de musique. Peu étonnant qu’il fasse partie du projet !

Il donnera la réplique à Rachel Zegler, qui incarnera la Maria de son Tony.

Rita Moreno, découverte grâce à son rôle dans l’adaptation de 1962 sera aussi de la partie.

Et enfin, la danseuse préférée de Sia, Maddie Ziegler, fera partie des Jets.