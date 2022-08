Miss France, influenceuse TikTok et gagnante de Koh-Lanta… Danse avec les stars révèle son casting

L’émission de TF1 présentée par Camille Combal revient en septembre pour une douzième saison. Au casting : 12 candidats, dont une Miss France, une influenceuse TikTok, et une gagnante de Koh-Lanta.

Après la victoire de Tayc avec Fauve Hautot dans l’édition 2021, Danse avec les stars revient enflammer nos vendredis soirs ! La saison 12 débarquera le 9 septembre à 21h10 sur TF1. Si ce cher Camille Combal adoré de Kalindi est de retour (en tant que présentateur, désolée Kali), qu’en est-il côté jury et candidats ? On fait le point !

Qui entre en piste dans DALS 2022 ?

Les spectateurs de TF1 ne seront pas dépaysés devant la nouvelle saison de Danse avec les stars. Des personnalités issues d’autres émissions de la chaîne ont accepté de relever le défi. TF1 a annoncé qu’on s’apprêtait à retrouver Clémence Castel, double gagnante de Koh-Lanta et Thomas Da Costa, jeune acteur propulsé dans Ici tout commence. Carla Lazzari, talent de The Voice Kids ayant représenté la France à l’Eurovision Junior en 2019 avec le titre Bim Bam toi (voilà, vous l’avez dans la tête) foulera également les planches de DALS.

Dans le reste du casting, on retrouve la Miss France 2021 Amandine Petit, l’influenceuse aux 11,4 millions d’abonnés sur Instagram et surtout 17,3 su TikTok Léa Elui, l’humoriste Florent Peyre, l’ex-champion de judo David Douillet, les chanteuses Eva et Anggun et le chanteur Stéphane Legar. Enfin, grosse séquence nostalgie des années 2000 puisque Billy Crawford rejoint la liste des candidats en tant que star internationale.

Deux nouveaux dans le jury et des partenaires encore inconnus

Pour le moment, on ignore encore l’identité des partenaires des candidats, à quelques exceptions près. TF1 a annoncé le retour d’une danseuse très appréciée des téléspectateurs : Katrina Patchett, qui avait remporté le concours en 2011 aux côtés de Matt Pokora. Ines Vandamme, Elsa Bois, Adrien Caby et Samuel Texier seront également au rendez-vous.

Enfin, côté jury, Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova laissent leur fauteuil à la danseuse étoile de l’Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot et à notre cher Bilal Hassani, finaliste de la dernière édition. Ils jugeront les candidats aux côtés du danseur étoile François Alu et du chorégraphe Chris Marques.

© capture d’écran TF1

