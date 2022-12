Midnight Club : la série d’horreur annulée, son créateur quitte Netflix pour son concurrent

Mike Flanagan et Netflix c’est fini : le maître des séries horrifiques travaillera désormais avec Amazon Prime Video.

Décidément, les coulisses de l’univers du streaming abritent bien des rebondissements… Netflix est sur le point de dire au revoir à l’un de ses duos les plus créatifs, à l’heure où ce dernier part rejoindre le concurrent de la plateforme, Amazon Prime Video.

The Midnight Club, c’est déjà fini !

The Midnight Club a été annulée par Netflix, selon The Wrap. Après seulement une saison, c’en est déjà fini de la petite sœur de The Haunting of Hill House et de The Haunting of Bly Manor.

C’était peut-être une question de timing… Dévoilés sur la plateforme le 7 octobre, les dix épisodes de The Midnight Club n’ont pas su se frayer une place parmi une concurrence écrasante. Face aux mastodontes Dahmer ou The Watcher, la série horrifique a disparu du top Netflix dès sa quatrième semaine : une performance fatale sur la plateforme au N rouge.

© Netflix

Mike Flanagan rejoint Amazon Prime Video

Cette annulation est-elle un coup dur pour le créateur (et génie de l’horreur sérielle) Mike Flanagan et son acolyte Trevor Macy ? Peut-être pas.

En effet, cette fin de collaboration n’est pas seulement due au manque d’audience de The Midnight Club. Jusqu’ici, Mike Flanagan et Trevor Macy travaillaient dans le cadre d’un contrat avec Netflix, leur ayant permis de créer The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club et The Fall of the House of Usher, une nouvelle série prévue pour 2023.

Alors que ce contrat est arrivé à son terme, Flanagan et Macy en ont signé un nouveau… avec Prime Video. Les deux créateurs se sont tournés vers le concurrent de Netflix pour poursuivre le travail de leur société de production, Intrepid Pictures. Dans les colonnes de Deadline, ces derniers ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de rejoindre le service de streaming d’Amazon :

« Amazon est un studio que nous admirons depuis longtemps… Leur propension à s’impliquer dans des séries et des contenus révolutionnaires correspond à la ligne éditoriale que nous avons développée chez Intrepid Nous sommes impatients de travailler avec toute l’équipe d’Amazon afin d’apporter nos productions de genre maison à la plateforme, mais aussi au public du monde entier. »

Ce nouveau cadre de travail permettra-t-il à Mike Flanagan de continuer à renouveler le genre de l’horreur et atteindre des sommets d’inventivité (et de terreur) comme dans ses premières et excellentes séries ? Suspens…

À lire aussi : 5 séries annulées trop tôt qui auraient mérité plus de saisons

Crédit de l’image à la Une : © Netflix