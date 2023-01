Mémo Santé Enfant : mes trois fonctionnalités anti charge mentale préférées

Tous les parents connaissent la charge mentale liée au suivi médical des enfants. Pour alléger leur esprit, la plateforme Mémo Santé Enfant regroupe informations et historique personnalisé.

La charge mentale, vous connaissez ? Organisation, repas, tâches domestiques et surtout… santé ! Assurer le suivi médical fait partie des impératifs éreintants, mais nécessaires, que j’ai parfois du mal à suivre.

Comme la moitié des femmes et 30 % des hommes, cette charge importante au quotidien me cause énormément de stress, d’autant plus que j’ai tendance à oublier les rendez-vous et à culpabiliser, car quelle mère oublie d’amener son bébé à la PMI (Protection maternelle et infantile) ? Moi. Parfaitement.

Si j’assume (plus ou moins) ma maternité un brin désordonnée, je n’aurais rien contre des outils pour m’aider à m’organiser.

Assurer facilement le suivi santé des enfants

La santé de nos enfants est un enjeu capital et la charge mentale du suivi médical qui pèse sur les parents (et plus particulièrement sur les mères), ne pourra jamais disparaître complètement. Heureusement, il existe des outils qui peuvent permettre d’alléger cette charge mentale médicale et me simplifier la tâche, comme la plateforme Mémo Santé Enfant proposée par la MSA (Sécurité sociale agricole).

Cette interface personnalisée et accessible à tous permet aux parents de centraliser toutes les informations médicales de leurs enfants et d’y accéder en un clic. Suivi des différentes courbes, dates et objets des prochains rendez-vous obligatoires, historique des consultations passées, cette véritable compilation de santé virtuelle et sécurisée se consulte sur tous les appareils.

Crédit Photo : ParentiPacek/Pixabay

Parmi les nombreuses fonctionnalités, trois ont particulièrement retenu mon attention de mère stressée, mais tête en l’air :

Accéder aux recommandations officielles

Parents du monde entier, nous le savons, notre existence parentale consiste à se poser des centaines de questions. Notre enfant, se développe-t-il correctement ? Pourquoi bébé pleure-t-il autant ? Et l’aînée de cinq ans qui n’aime que les pâtes au beurre, de quoi la nourrir ?

Pour nous aider au quotidien, nous pouvons souvent compter sur un entourage toujours d’excellent conseil (non) qui se contredit systématiquement. Une pensée émue pour ma mère qui a épaissi le biberon de mon fils avec de la farine dans l’espoir de le faire dormir plus longtemps. Échec et mal de bidon carabiné pour le pauvre petit qui a passé sa nuit à se tortiller en chouinant.

La solution Mémo Santé Enfant

Afin d’éviter de se retrouver ballotté entre les dires des uns et des autres, Mémo Santé Enfant a regroupé toutes les informations relatives au développement et à la santé des enfants de 0 à 9 ans. Nutrition, prévention, sécurité, hygiène, sommeil, activités sportives, maladies, ces informations sont délivrées par des professionnels de santé agréés, et suivent les recommandations officielles en vigueur.

Accéder à Mémo Santé Enfant

Savoir quand et pourquoi prendre rendez-vous

Au début, c’est facile, le bébé va chez le pédiatre tous les mois. Le cher enfant est pesé et inspecté sous toutes les coutures. Lorsqu’il grandit, les choses se compliquent. Le parent qui ne s’est jamais réveillé en sursaut au milieu de la nuit, persuadé d’avoir loupé le rendez-vous du dernier vaccin en date n’est pas un parent humain. Et puisqu’on en parle, c’est à quel âge un premier bilan orthodontique ? Et les yeux, ça se vérifie quand ?

Pour répondre à ces petites questions que j’ai oublié de poser lors de ma dernière consultation auprès du médecin de famille, je contacte parfois la PMI qui me fait remarquer que j’aurais pu noter ce qu’on m’a dit la dernière fois. Et revoilà cette bonne vieille culpabilité, et l’impression que nous sommes des parents nuls car nous ne connaissons pas la date, ni l’intitulé, du prochain vaccin.

La solution Mémo Santé Enfant

Pour aider les parents comme nous (c’est-à-dire tous les parents du monde, ou presque), la plateforme Mémo Santé Enfant répertorie les étapes et les examens obligatoires selon l’âge de l’enfant. Il suffit ensuite de prendre rendez-vous.

Afficher l’historique des consultations passées

Entre RGO (reflux gastro-œsophagien) pour l’un et asthme pour l’autre, notre famille n’a pas été épargnée par les petits pépins de santé qui impliquent traitements et rendez-vous spécialisés. Durant ces rendez-vous, on nous explique toujours des choses très précises dont j’ai parfois du mal à me souvenir plus tard. Eh oui, non-contents de nous pousser à consulter, ces désagréments nous empêchent aussi de passer des nuits correctes et impactent temporairement nos capacités cognitives.

La solution Mémo Santé Enfant

En regroupant les informations sur notre espace Mémo Santé Enfant, nous n’avons plus qu’à dégainer nos smartphones lorsqu’un énième médecin nous demande de lui refaire l’historique de santé des petits. Et s’il souhaite consulter la liste de médicaments dont je connais les effets, mais n’ai jamais été capable de retenir le nom, c’est possible aussi !

La plateforme Mémo Santé Enfant permet à tous les parents d’accéder en un clic à toutes les informations concernant leurs enfants. Ce mémo santé numérique répertorie leurs historiques médicaux, leurs prochains rendez-vous obligatoires et des recommandations de professionnels de la petite enfance sur tout ce qui concerne la santé et le développement des plus jeunes.

Et vous, un suivi de santé virtuel vous soulagerait au quotidien ? Laquelle de ces fonctionnalités vous plaît le plus ?

Crédits : Kamaji Ogino/Pexels

À lire aussi : Existe-t-il une charge mentale du départ à la maternité ?