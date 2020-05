Melvita s’adresse à tous les types de peau avec sa nouvelle gamme de soins

Je ne le répéterai jamais assez : le démaquillage ET le nettoyage de la peau sont deux étapes qui jouent énormément sur l’aspect de celle-ci.

Le maquillage, la pollution et le sébum qui s’y accumulent peuvent créer des inflammations, boutons, zones de sécheresse, et contribuer au vieillissement prématuré de la peau.

C’est pourquoi, comme je te le répète souvent, il est important de se tourner vers des soins adaptés à son type et ses problématiques de peau.

La nouvelle gamme de nettoyants Melvita : Bouquet Floral Detox

Et ça tombe bien, c’est tout l’objet de la nouvelle gamme de Melvita !

Cette jolie marque de cosmétique bio l’a pensée pour permettre à tous les types de peau de trouver leur bonheur en terme de nettoyage et démaquillage.

La gamme Bouquet Floral Detox s’appuie sur 4 actifs en particulier : l’eau de thé vert antioxydante et détoxifiante, l’eau de rose hydratante et régénérante, l’eau de fleurs d’oranger bigarade apaisante, et un prébiotique pour réguler le pH de la peau.

Ce cocktail ultra printanier a donc pour but de débarrasser la peau de ses impuretés tout en respectant son équilibre et en contribuant à embellir son aspect jour après jour.

Les produits de la gamme Bouquet Floral Detox de Melvita

Comme je te l’ai dit, cette gamme est pensée pour adresser différentes problématiques de peau.

En fait, ce ne sont pas tant les actifs qui vont varier d’un produit à l’autre, mais bien les textures et les modes d’utilisation.

Pour les peaux sèches, par exemple, Melvita propose un gel-en-huile démaquillant qui va retirer le maquillage en douceur, sans mousser, en apportant une couche protectrice supplémentaire à la peau.

Pour les peaux mixtes, la gelée démaquillante de la gamme mousse légèrement grâce aux tensioactifs naturels qu’elle contient, pour nettoyer la peau sans l’agresser.

Les peaux grasses trouveront leur bonheur dans l’eau micellaire ultra fraîche elle aussi (mais sans alcool ni parfum !), à utiliser avec un coton et à rincer.

Quant aux peaux sensibles, le lait démaquillant de la gamme est conçu pour elles. Il est sans alcool et peut s’utiliser avec un coton ou directement avec les doigts sur le visage.

En plus de ça, la gamme comprend un démaquillant biphasé pour les yeux (adapté même aux mascaras waterproof), ainsi qu’une mousse nettoyante toute douce car elle ne contient pas de tensioactifs ni de savon, pour compléter le démaquillage.

Tous les produits coûtent autour de 15€, sont véganes et certifiés cosmétique bio. Tu peux d’ores et déjà te les procurer en pharmacies, parapharmacies et magasins bio !

À lire aussi : Huda Beauty sort son premier mascara, voici ce que j’en pense après test !