Fais matcher ton look avec ton partenaire de confinement ! (quel qu’il soit)

À force d’être cloitré, tout le monde devient siphonné. Alors autant rire un peu ainsi que s’occuper.

Aujourd’hui, je te propose de te concocter un look, ou plutôt deux, afin de t’accorder à ton partenaire de confinement !

Et quand je dis « partenaire de confinement » ça peut être ton mec, ta meuf, ton père, ta sœur, ton chat, ton canapé et même ton mug préféré.

Voici quelques idées qui me sont passées par la tête, en espérant qu’elles t’inspirent.

Matcher avec ton papier peint

L’idée vient de Kalindi qui redouble d’inventivité depuis qu’elle est confinée. L’autre jour, elle a décidé de se composer une tenue accordée à son papier peint.

C’est un bon moyen de t’amuser avec tes fringues en même tant qu’avec la photo !

Si tu prends la chose très à cœur et que tu as un bon coup de crayon (ou pas), tu peux même te procurer de la peinture textile, des vêtements blancs et reproduire exactement le motif de ton cher papier peint.

Camouflage extrême garanti.

Matcher avec ton canapé ou fauteuil

Certes, tout le monde n’a pas de canapé. Moi typiquement, ça rentre pas dans le terrier qui me sert de maison.

Cette astuce est donc également valable pour tout ce qui est fauteuil, pouf et même lit.

Choisis des vêtements ou un plaid accordés à ton meuble moelleux favori.

Si c’est un plaid que tu choisis, fais-en une toge pour pouvoir le porter en tout confort.

Tu peux même aller jusqu’à te coudre des coussins sur les fesses (sur le plaid, pas directement sur tes fesses, évidemment), sur ton ventre ou que sais-je.

N’hésite pas à te fabriquer des accoudoirs en réalisant un tube avec du tissu, puis en le fourrant pour en faire un boudin.

Tu peux suivre ce tuto de boudin de porte (et le faire moins long évidemment).

L’essentiel c’est pas que ce soit bien fait, c’est que ce soit rigolo.

Tu pourras enfin vivre ton rêve : ne faire qu’un avec ton canapé.

Si tu es devenue complètement zinzin, tu peux même décider de creuser des trous à même ton fauteuil et DEVENIR TON FAUTEUIL.

Matcher avec ton animal

Tu peux aussi choisir de devenir jumelle avec ton animal.

Pour ce faire, choisis des vêtements dont les couleurs rappellent celles de ce dernier, voire des matières douces qui font référence à sa fourrure.

Si tu as un serre-tête oreilles de chat/lapin (selon ton animal), c’est le mieux. Sinon, saisis-toi d’un serre-tête normal et crée les oreilles.

Voici des petits tutos pour t’épauler dans la fabrication.

Ici des oreilles de chat.

Maintenant des oreilles de canidé.

Et enfin, des oreilles de lapin.

À adapter selon ta boule de poils !

Et n’hésite pas à finir le look avec le makeup qui va avec.

Ok, peut-être pas aussi hardcore que celui là… Dessine-toi des moustaches, c’est déjà bien.

Matcher avec ton mug préféré

Si tu télétravailles ou que tu fais tes devoirs tout le jour durant, tu es très probablement accompagnée de ton mug favori.

Là, tout dépend du design de ton mug. C’est toujours mieux s’il est un peu marrant.

Si c’est un mug renard, par exemple, tu peux t’habiller en renard. Enfile un pull orange et fabrique des oreilles.

Peut-être as-tu un mug rose à lunettes, comme moi. Dans ce cas, fais péter le rose et les lunettes en forme de cœur, et n’oublie pas les moustaches !

Peut-être que toi, tu as un mug licorne, auquel cas c’est le moment de te confectionner ta corne.

Tu peux ensuite la coller à une barrette ou un serre-tête.

Laisse parler ta créativité !

Matcher avec ta fourchette favorite

Bah là tu peux te faire genre des piques.

Matcher avec ton snack préféré

Qu’est-ce que tu boulottes le plus pendant ce confinement ? Je sais que tu as ton snack pref’.

Des chips ? Une bonne vielle canette de coca ?

Tu peux ainsi, chaque jour, décider de t’habiller en fonction de l’aliment phare de ta journée.

Voici un peu d’inspiration pour toi.

Matcher avec ta personne

Famille, couple, coloc ou que sais-je, matcher avec un humain est l’option la plus simple.

Il suffit de vous accorder. Jean et t-shirt blanc, jogging gris et sweat rose… Bref, faites avec ce que vous avez.

Mais surtout, accordez vos coiffures !

Tutos coiffures rigolotes

Voici selon moi des tutos de coiffure les plus intéressantes à tester pendant le confinement.

Alors certes, si ton partenaire est une personne au cheveux courts ou un animal, ce sera plus compliqué.

Il vaut mieux se munir d’un humanoïde à poils longs.

Ces coiffures peuvent être ardues et prendre du temps à réaliser, mais ça tombe bien, le temps, ce n’est pas ça qui manque en confinement !

Tu peux par exemple réaliser la coiffure iconique de Cindy Lou.

Comment ça c’est pas Noël ? Plus rien n’a de sens de toute façon, et il y a plus de saisons !

Tu peux aussi opter pour la coiffure sculpturale avec bouteille de soda et verre.

Deviens une licorne pour de vrai, enfin.

Voici comment réaliser un chignon donut.

Et enfin, ma coiffure préférée, les petits chignons cupcake.

« Carotte a perdu la boule », te dis-tu présentement.

En ce qui me concerne, je vis le confinement seule tel un grain de maïs oublié au fond de la boîte, alors je trouve des excuses pour amener les gens à m’amuser.

Vous êtes un peu mes bouffons. Faites-moi rire SVP.

Alors si tu fais l’un de ces matching outfits, poste une photo sur Instagram avec le hashtag #MatchingForConfifi et #madmoiZelleArmy !

Comment tu t’occupes, toi, pendant ce confinement ? Gardes-tu une certaine sanité d’esprit ou deviens-tu cinglée ?

