Malgré Squid Game, l’actrice Hoyeon Jung doute toujours d’elle-même

Dans un émouvant portrait pour Vogue, la jeune actrice révélée par Squid Game Hoyeon Jung raconte son incroyable ascension depuis la diffusion de la série Netflix phénomène.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, être un mannequin à succès et l’actrice coréenne du moment à l’international ne résout pas les problèmes de confiance en soi. Hoyeon Jung, qui incarne Kang Sae-byeok, le personnage principal féminin de la série de survie à succès Squid Game, en sait quelque chose.

Passée de 400 000 abonnés Instagram à 15 millions en trois semaines au moment de la diffusion du show, en septembre 2021, elle est aujourd’hui l’actrice coréenne la plus suivie du réseau, avec quasiment 24 millions de fans. Celle qui, à l’âge de 19 ans, est arrivée deuxième de la compétition Korea’s Next Top Model, raconte pour Vogue :

« Encore aujourd’hui, j’ai des problèmes d’estime de moi-même. Je cherchais mon nom tous les jours, et je lisais tous les commentaires un par un. Si huit personnes m’aimaient et deux me détestaient, je pleurais toute seule chez moi. »

De « garçon manqué » à Séoul à actrice demandée à Los Angeles

Hoyeon Jung retrace également son parcours, de son enfance et son adolescence aux abords de Séoul — où ses parents détiennent un restaurant — jusqu’à New York où elle devient mannequin podium, repérée par Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton.

Au moment de l’explosion Squid Game, Hoyeon Jung a déjà opéré un changement de carrière vu que les podiums la trouvent déjà trop vieille et la pandémie bat son plein : elle s’est orientée vers la comédie en prenant des cours à New York et dévorant des films… sur Netflix.

Puis vint l’explosion Squid Game (qui a été visionnée, on le rappelle, par plus de 142 millions de foyers à travers le monde selon Netflix), où Hoyeon Jung incarne la dure et tragique Sae-byeok.

Hoyeon Jung dans le rôle de Kang Sae-byok dans Squid Game.

« Ma vie entière a changé en tout juste un mois »

Aujourd’hui courtisée par les plus grands agents hollywoodiens alors qu’elle n’arrivait pas à booker de rôles il y a encore quelques mois, Hoyeon Jung explique : « Ma vie entière a changé en tout juste un mois. » Mais pour la jeune femme, qui a connu la solitude de la vie de jeune mannequin à New York, dans un appartement sombre de Korea Town, les priorités sont ailleurs :

« L’un de mes principaux objectifs, c’est d’avoir des amis. Je ne pense pas être une personne particulièrement forte, mais si j’ai de belles personnes à mes côtés, je peux y arriver. »

À lire aussi : 3 films et séries à regarder pour rester dans l’ambiance de Squid Game

Crédit photos : capture YouTube