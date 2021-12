Madmoizelle a fait sa liste au Père Noël, et cette année l’hiver sera « hotte »

C’est le moment de l’année où tout ce qui vous entoure se met à scintiller, et où la magie de Noël s’installe tout doucement… Pour jouer le jeu à fond, Madmoizelle vous a concocté une sélection d’objets pour adulte qui brillent.

Si vous faites partie de celles qui attendent la fin de l’année avec impatience pour se parer d’habits flamboyants et pour faire ressembler leur intérieur à l’atelier du père Noël, sachez que vous pouvez aller encore plus loin, avec des sextoys aux airs de fête. Madmoizelle a déniché vos prochains objets préférés : vous allez (littéralement) pouvoir briller durant vos ébats, que vous soyez seule ou accompagnée.

Pour cela, espaceplaisir est le love shop qui ravira vos yeux, vos jours et vos nuits en vous proposant des objets beaux, et de qualité pour assumer pleinement vos envies. Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut pour atteindre l’extase de la façon qui vous convient le mieux.

Mais entrons dans le vif du sujet ! En ces temps festifs, Madmoizelle connaît votre niveau d’exigence en matière de bons moments, voici donc sa sélection d’objets étincelants qui rendront vos moments intimes plus lumineux que l’étoile du Berger.

Un cache téton aux airs de flocon

Quoi de mieux, pour commencer cette sélection de fin d’année que le symbole de l’hiver, à savoir le flocon de neige. Ne vous laissez pas refroidir par son aspect gelé : ce charmant petit cache-téton réchauffera n’importe quel être doué de sens à sa simple vue.

Caches-Tétons Flocon de Neige Argent, 9,90€

C’est le moment ou jamais de briller

Se sentir sexy passe parfois par de la lingerie dans laquelle vous vous sentez plus fraîche qu’un mois de décembre. Ce body saura vous mettre en valeur : entre sa dentelle saupoudrée de paillettes, son profond dos nu et sa culotte échancrée, votre partenaire ne saura plus où donner de la tête. Et si le cadeau, c’était vous ?

Body Elisetta Noir, 47,90€

Votre orgasme ne vous échappera pas !

Ce vibromasseur aux 10 modes de stimulations à été créé spécialement pour votre plaisir. Son nom, Screwnicorn, n’est pas anodin, il signifie pénétrer votre partenaire comme une licorne folle. Rien que ça ! Un objet magique donc et waterproof en plus, vous n’avez plus qu’à vous laissez aller.

Vibromasseur Point G Screwnicorn, 28,90€

Pour monter petit à petit vers les cieux

Si vous voulez essayer de nouvelles sensations, c’est le moment ou jamais. Ce petit kit de plugs anaux aux allures de cristaux scintillants saura vous combler. Ces trois tailles vous permettent de choisir la circonférence qui vous convient le mieux et de monter petit à petit en niveaux quand vous (ou votre partenaire !) vous sentirez prête, ou si ces objets vous sont déjà familiers.

Kit de 3 Plugs Anal Acrylique Glitter, 40,90€

Votre clitoris vaut de l’or

Cette sélection n’aurait pas été complète sans un stimulateur clitoridien digne de ce nom. Outre son design doré plus que séduisant, il vous promet des moments de bien-être hors du temps. Ce stimulateur ne propose pas seulement de la vibration mais également de la succion, pour vous assurer une stimulation externe de votre clitoris mais également interne… Tout cela dans le but de vous assurer de profonds orgasmes.

Stimulateur Clitoridien Palm Pleasure Goddess Empowered, 85,90€

L’équipe Madmoizelle espère que cette sélection sous le signe des fêtes de fin d’années ne vous laissera pas indifférente, espaceplaisir vous promet de passer de délicieux moments qui vous feront rayonner de plaisir.

