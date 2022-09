Lizzo célèbre l’histoire (et le twerk) en jouant d’une flûte en cristal de 1813

Sur scène, Lizzo a marqué l’histoire en jouant avec une flûte en cristal datant d’il y a deux siècles et ayant appartenu à l’un des premiers présidents des États-Unis.

Décidément, Lizzo ne cesse de prouver qu’elle est une véritable reine et d’enchanter nos vies. En pleine représentation au Capital One Arena à Washington DC ce 27 septembre 2022, la chanteuse, flûtiste, parolière et rappeuse est entrée dans l’histoire.

Lizzo a joué avec une flûte en cristal datant de 1813. Comme si ces deux siècles d’âge ne suffisaient pas, l’instrument a appartenu à James Madison, le quatrième président des États-Unis.

Un prêt de la Bibliothèque du Congrès

« C’est du cristal, c’est comme jouer avec un verre de vin, ok ? Donc soyez patients ! » Dans une vidéo publiée par le Huffington Post le 28 septembre, on découvre Lizzo maniant une infinie précaution le précieux instrument du bout de ses faux ongles.

Après avoir soufflé quelques notes cristallines, l’artiste s’est écriée : « Je viens de twerker et jouer de la flûte, celle de James Madison, des années 1800 ! On a marqué l’histoire ! » Après des remerciements aux employés de la Bibliothèque du Congrès, elle leur a rendu la flûte. Ces derniers étaient escortés par la police du Capitole.

Comment expliquer l’existence d’une scène aussi surprenante ? Lizzo avait été interpellée sur Twitter par la directrice de la Bibliothèque du Congrès, une institution renfermant la plus grande collection du monde de flûtes avec ses 1800 instruments. La fameuse flûte en cristal avait été offerte par un luthier français au président américain pour le féliciter de son deuxième mandat.

Pour la suite de sa tournée « The Special Tour », Lizzo célébrera une autre figure historique, mais beaucoup plus contemporaine. La chanteuse n’utilisera plus la flûte de James Madison mais la sienne. Elle a baptisée son instrument Sasha Diamanté Flute en hommage à Beyoncé, dont l’alter ego s’appelle Sasha Fierce.

© capture d’écran NPR Music

Crédit de l’image à la Une : © capture d’écran Youtube