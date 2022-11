L’espérance de vie des enfants de 2022 augmente, mais les calculs ne sont pas bons

Les nouvelles statistiques de l’INSEE révèlent que l’espérance de vie augmente, notamment pour les nouvelles générations. Mais ces chiffres qui ignorent les enjeux climatiques sont-ils vraiment objectifs ?

Nos enfants tous centenaires ou presque ? C’est en tout cas ce que nous promet le dernier rapport de l’INSEE. Selon l’Institut National des Statistiques et des Études Économiques, les petites filles nées en 2022 vivront en moyenne jusqu’à 93 ans, contre 90 ans pour les garçons. Enfin, en théorie.

En pratique, l’INSEE s’est appuyé sur l’âge moyen des individus encore en vie et sur l’espérance de vie des individus et des générations éteintes pour établir ses prévisions concernant la population française. L’impact de la crise climatique sur les générations à venir n’a pas été envisagé et pourrait malheureusement changer la donne.

Les enfants nés en 2022, tous nonagénaires ?

Dans un rapport publié le 10 novembre, l’INSEE détermine l’espérance de vie des Français en fonction de leur âge. Selon ses prévisions, les petites filles nées en 2022 vivront en moyenne jusqu’à 93 ans, contre 90 ans pour les garçons. Soit respectivement 37 et 42 ans de plus que leurs ancêtres nés en 1900.

Pour pouvoir établir ces chiffres, l’INSEE croise de nombreuses données concernant les générations précédentes, éteintes ou non. Ces informations permettent de prévoir l’espérance de vie des générations futures, à la condition que leur mode de vie, ou que leur environnement, suivent la même évolution que celle de leurs prédécesseurs.

Pour plus de précision, l’INSEE envisage trois scénarios potentiels qui fixent cette espérance de vie entre 88 et 98 ans pour les femmes nées en 2022 et entre 86 et 96 ans pour les hommes nés la même année. Le nombre de centenaires parmi les enfants de cette génération pourrait fluctuer entre 10 % et 50 % selon les scénarios.

La hausse de l’espérance de vie au XXe siècle

L’espérance de vie des Français augmente sans cesse depuis 1900. En cause ? Le niveau de vie, la prévention et les avancées médicales qui garantissent une augmentation continue… et fluctuante selon les décennies. L’accès aux antibiotiques dès la fin des années 1930 a permis de réduire soudainement la mortalité infantile et d’augmenter alors significativement l’espérance de vie de toute une génération.

Depuis le début des années 1970, ce sont les plus âgés qui sont principalement concernés par les avancées de la médecine. La prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires ont permis à l’espérance de vie de faire un nouveau bond en retardant l’âge moyen de décès des seniors.

Les impacts de la crise climatique sur l’espérance de vie des nouvelles générations

Si les avancées sociétales et médicales ne sont pas toujours prévisibles et peuvent influencer de façon drastique les chiffres futurs, il en va de même pour les situations de crise. Actuellement, les projections de l’INSEE ne prennent pas en compte les effets du réchauffement climatique, susceptibles de compromettre la qualité de vie et la santé des nouvelles générations, directement et indirectement.

De quoi remettre en cause ces prédictions optimistes, à moins que la population mondiale et ses gouvernements prennent enfin leurs responsabilités et respectent leurs engagements climatiques.

Crédit photo image de une : Getty Images